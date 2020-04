Regardez Verstappen prendre le volant d’un superbe championnat F3 à Imola · .

Ce n’est pas la semaine de la course. Et ça ne va pas être la semaine de course pendant un bon moment.

Mais beaucoup d’entre nous aimeraient toujours obtenir notre correctif hebdomadaire de course automobile. Il y a beaucoup de courses en ligne en cours, et bien que cela puisse être terriblement divertissant, pour certains, seul le frisson viscéral de la course dans le monde réel fera l’affaire.

La Formule 1 exécute des répétitions de certaines de ses courses passées. Mais bon nombre d’entre eux – comme le Grand Prix d’Italie 2019 qu’il a diffusé samedi dernier – seront très familiers aux lecteurs de .. Il n’y a pas autant d’enthousiasme à regarder une course dont vous connaissez déjà le résultat.

Nous avons donc fouillé les archives vidéo à la recherche de grandes courses que tout le monde devrait voir, mais qui auraient pu manquer la première fois.

Nous verrons les futures stars se faire un nom dans des séries juniors, des courses étonnantes, des passes passionnantes et des crashs dramatiques. Et bien que les jours soient dépourvus de course dans un avenir prévisible, nous partagerons beaucoup de belles courses que nous n’avons pas eu le temps de regarder lorsque les week-ends étaient pleins.

Enfin, pour nous assurer que ceux qui n’ont pas vu les courses puissent en profiter au maximum, nous les présenterons sous une forme sans spoiler, qui détaille les détails de la préparation de chaque manche et toutes les informations qui peuvent être révélées. le résultat caché par défaut.

Dans notre premier choix, les futures stars de F1 Max Verstappen, Esteban Ocon et Antonio Giovinazzi ont donné un spectacle à Imola.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Ce n’est pas la semaine de la course présente: European F3 Imola race two, 2014

Il suffit de regarder la liste des engagés pour savoir que la saison européenne de Formule 3 2014 était un superbe millésime. Les futures stars de la F1 Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi ont partagé une grille avec une liste de meilleurs talents, dont Felix Rosenqvist, Lucas Auer, Antonio Fuoco, Tom Blomqvist et plus encore.

Verstappen a fait ses débuts en F1, puis est revenu en F3 une semaine plus tard.De ce domaine stellaire, un nouveau talent exceptionnellement excitant avait déjà pris une place en Formule 1: Max Verstappen. Quelques jours seulement après son 17e anniversaire, Verstappen a fait ses débuts en F1 avec Toro Rosso lors du Grand Prix du Japon.

Un contrat Red Bull fraîchement établi dans sa poche arrière métaphorique, Verstappen avait encore deux tours à trois en-tête de la saison F3 à terminer et une chance mathématique de battre le leader des points en fuite Ocon à l’argenterie. Mais ses chances ont été durement touchées en Allemagne où il a été contraint de changer de moteur, ce qui, en vertu des règles strictes du championnat, signifiait prendre des pénalités de 10 places sur la grille en trois courses consécutives.

Ce fut une peine particulièrement difficile à Imola, scène des courses 28-30 de la saison, où les passes étaient généralement difficiles. Verstappen, qui avait déjà attiré la colère des commissaires au début de la saison, a été suspendu d’une course pour s’être mêlé de Roy Nissany lors de la course d’ouverture du week-end.

Avant le deuxième événement, Verstappen a dû retirer des points à Ocon pour garder ses espoirs de titre minces en vie. Mais après avoir battu le peloton par trois dixièmes de seconde en qualifications, le pilote soutenu par Red Bull a été repoussé à la 11e place par sa pénalité, et Ocon a été promu au premier rang avec le gardien de poteau Blomqvist.

Alors que la piste séchait encore à cause des pluies précédentes, Verstappen était sur le point de produire le type de conduite qui ne laissait aucun doute à Red Bull. Profitez de la course complète ci-dessus.

À vous

Quelles courses futures devrions-nous présenter dans It’s Not Race Week? Partagez vos conseils pour de grandes courses à quatre roues dont nous pouvons profiter (légalement) en ligne.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

HistoireParcourir tous les articles d’histoire

Partagez cet article . avec votre réseau: