Rejoignez-nous en ligne! GrandPrix247 hébergeant un concours de hotlap virtuel

Alors que le monde est secoué par les effets de la pandémie mondiale de COVID-19, forçant les gens partout dans le monde à rester à l’intérieur, l’un des avantages est que le jeu est en plein essor, les courses de sim montant une vague de popularité comme solution alternative non seulement pour les fans mais aussi pour les conducteurs. se.

Les histoires ne manquent pas sur les équipements de simulation en rupture de stock, comme l’a découvert Tony Kanaan, vainqueur de l’Indy 500, lorsqu’il cherchait à acheter un appareil.

Pour les pilotes de course sim rFactor2, nous sommes heureux d’annoncer:

HSO Kyalami Speedweeks: Hotlapping, Testing & Short Races

La piste historique de Kyalami est maintenant sur la ligne 247 pour les hotlapping, les tests et les courses courtes. Les pilotes vont du très, très rapide au gentleman avec un intérêt commun pour les voitures de course des années 70, 80 et début des années 90.

Speedweek actuelle: du 5 mars au 20 mars, nous conduirons ensemble des voitures de sport-prototypes, la Toyota GT-One 1999 et la Mercedes CLR partageant la piste avec les voitures du groupe C 1991 du mod MAK-Corp. Toutes les voitures sont disponibles sur Steam (contenu gratuit).

Inscrivez-vous à HSO (Historic Simracing Organisation) avec votre vrai nom.

Donc, si vous mijotez ou si vous voulez vous impliquer, venez jouer dans notre monde virtuel. Lisez les règles et les informations sur la série, puis rejoignez le serveur HSO Kyalami pour partir à la recherche des meilleurs tours de piste.

