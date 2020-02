Renault déterminé à “ reprendre le P4 ” en 2020

Date publiée: 12 février 2020

Le directeur de Renault, Cyril Abiteboul, a déclaré que son équipe avait fait de la récupération de la P4 au Championnat des constructeurs son objectif pour 2020.

Le constructeur français a obtenu cette place de «meilleur des autres» en 2018 et, pour la saison suivante, sa mission était de progresser vers les trois premiers.

Cela n’a pas exactement fonctionné de cette façon, car ils ont pris du retard sur l’équipe client McLaren qui a ensuite revendiqué cette place P4 pour eux-mêmes en 2019.

Déjà, Renault a parlé de l’importance de 2021 alors qu’ils déploient leurs efforts pour faire un grand pas en avant dans le cadre de la nouvelle réglementation F1 à venir pour cette saison.

Mais, avant d’en arriver là, ils sont prêts à s’occuper de certaines affaires inachevées et à rétablir leur supériorité sur le milieu de terrain.

S’exprimant lors du lancement de Renault RS20 qui disputera la saison 2020, Abiteboul a déclaré: «Reprendre la quatrième place du Championnat des constructeurs reste l’objectif sur une saison qui sera plus disputée que jamais.

«Pour la saison à venir, nous devons respecter les trois priorités identifiées pendant la morte-saison: la fiabilité dès le départ; assurer un haut niveau de développement très tôt dans la saison et avoir un bon taux de conversion en bonne voie.

«Cependant, nous devons également reprendre confiance et renforcer l’esprit d’équipe pour tirer le meilleur parti de tout le monde et pour maximiser nos chances chaque week-end de course au cours de cette saison longue et difficile sans précédent.

«2020 est également une année charnière qui marque la fin d’un cycle et la phase préparatoire d’un autre. Cette année doit nous voir fixer la meilleure voie possible pour les grands changements réglementaires de 2021. Les changements organisationnels opérés au second semestre 2019 sont dans cette optique. »

Mercredi, Renault a dévoilé les premières images de la RS20 sur les réseaux sociaux, mais sa véritable identité a été cachée par une livrée testée.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.