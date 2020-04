Renault emmène la plupart de ses collaborateurs au Royaume-Uni

Date publiée: 11 avril 2020

Renault a confirmé que la plupart de ses employés basés au Royaume-Uni ont été mis en congé en raison de la pandémie de coronavirus.

L’équipe postule pour le programme de congé du gouvernement britannique et prévoit de compléter l’argent afin que tout le personnel de son usine d’Enstone reçoive au moins 80% de leur salaire.

Actuellement, les neuf premiers tours de la saison de Formule 1 2020 ont été suspendus, tandis que l’arrêt habituel de trois semaines qui a été reporté d’août a été prolongé de trois à cinq semaines.

Un communiqué de Renault indiquait: «À compter du 1er avril, la grande majorité du personnel d’Enstone aura effectivement un arrêt total (congé) jusqu’au 31 mai. Cette situation sera réexaminée en fonction de l’évolution de la situation.

«Il a également été convenu de compléter le montant alloué par le gouvernement pour garantir un minimum de 80% du salaire réel pour tous les membres de l’équipe. Les salaires du personnel actif, y compris la direction, seront réduits dans les mêmes proportions. »

Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport Racing, a déclaré: «Les conditions humaines et sanitaires très difficiles que nous vivons et le verrouillage strict en France et en Angleterre, ainsi que dans la plupart des pays organisateurs du Grand Prix, ne nous permettent pas encore de mesurer l’impact sur notre sport.

«Nous devons donc utiliser toutes les mesures à notre disposition pour traverser au mieux cette période prolongée d’incertitude et d’inactivité, tout en protégeant toute l’équipe que nous avons bâtie au cours des quatre dernières années.»

McLaren, Williams et Racing Point ont également rejoint le personnel en congé, tandis que les chauffeurs ont subi des réductions de salaire.

