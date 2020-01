Renault: Honda et Mercedes derrière nous, Ferrari est un peu en avance

Le patron du moteur de Formule 1 de Renault affirme que l’équipe de France a désormais un meilleur moteur que Mercedes malgré le fait que ses voitures aient dépassé de plus d’une seconde le rythme des Silver Arrows en 2019.

À l’ère des «unités motrices», la croyance répandue était que Renault avait du mal à suivre Mercedes et Ferrari. Et les résultats sont un témoignage.

Mais selon Rémi Taffin, qui est le chef du moteur F1 de Renault, les mesures de performances prises par GPS montrent que l’unité française suit désormais le rythme: «Nous voyons une bataille serrée avec Mercedes et Ferrari en termes de performances du moteur.»

«Mercedes est un peu derrière nous, Ferrari est un peu en avance. Honda a un pas de retard. Mais nous ne parlons plus de différences de 50 kilowatts. Entre Ferrari, Mercedes et nous, c’est une question de 5 à 10 kilowatts. Et peut-être que Honda a 15 ou 20 kilowatts de retard », a déclaré Taffin à Auto Motor und Sport.

En 2018 et 2019, Renault a perdu les deux équipes Red Bull en tant que clients, mais a repris McLaren. Mais avec McLaren passant à Mercedes pour 2021.

Taffin insiste sur le fait que l’avantage d’avoir des clients moteurs n’est pas si grand: «L’avantage d’une équipe client est plus d’expérience sur la fiabilité du moteur. Avec quatre voitures en marche, vous avez quatre fois plus de chances d’identifier les problèmes.

“Mais nous ne gagnons rien en termes de développement. Nous développons une unité d’alimentation adaptée à notre voiture. Il n’est pas possible d’exécuter deux développements en parallèle », a ajouté Taffin.

Grande question: Renault a-t-il le deuxième meilleur PU en F1?

