Renault junior Lundgaard en quarantaine, manquera le test F2

Date publiée: 28 février 2020

Christian Lundgaard junior de Renault Formula 2 manquera les tests de Formule 2 à Bahreïn, car l’épidémie de coronavirus a frappé un hôtel de Tenerife où il séjourne.

Lundgaard n’a pas le virus lui-même, mais il a été placé en quarantaine sans qu’aucun invité de l’hôtel ne soit autorisé à partir.

Cela signifie que Lundgaard ne pourra pas participer aux essais hivernaux F2 du 1er au 3 mars.

“Malheureusement, en raison d’une véritable situation de force majeure, le coureur danois Christian Lundgaard ne pourra pas participer aux essais officiels de la Formule 2 de la FIA à Bahreïn”, a déclaré conjointement ART et Renault.

«La semaine dernière, Christian, 18 ans, a participé à un camp d’entraînement d’hiver à Tenerife organisé par Renault Sport Academy.

«Cependant, il a été détenu sur l’île à la suite d’une épidémie de coronavirus dans son hôtel.

«Christian a été vérifié par des experts médicaux et est en forme et en bonne santé et ne présente aucun symptôme de COVID-19, mais les autorités ont décidé que tous les clients de l’hôtel doivent rester en quarantaine pendant deux semaines par mesure de précaution contre la propagation du virus. .

«Renault Sport Academy, ART et Christian vous remercient pour vos souhaits. Aucune autre annonce ne sera faite sur cette situation sans précédent. »

Le coronavirus a déjà entraîné des défis logistiques majeurs pour les équipes et Ferrari et AlphaTauri ont été contraints d’imposer une interdiction de voyager à certains de leurs propres employés.

Le virus a entraîné le report du Grand Prix de Chine, avec des doutes sur les courses en Australie, à Bahreïn et au Vietnam.

