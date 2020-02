Renault montre un aperçu de la nouvelle RS20 au salon de lancement de Paris

Date publiée: 12 février 2020

Dans la foulée de Red Bull, Renault a officiellement lancé son challenger 2020 – le RS20 – lors d’un événement par équipe spécial à Paris, en France.

Après la somptueuse cérémonie Ferrari de mardi soir, nous étions de retour à des lancements plus discrets avec Red Bull révélant un seul coup de studio du nouveau RB16 qui n’était pas décoré dans sa livrée camouflage habituelle.

Alors que Red Bull a terminé un shakedown privé à Silverstone, leurs anciens partenaires moteurs ont démarré leur saison 2020 à travers la Manche.

Renault a gardé ses cartes plus près de sa poitrine par rapport aux autres, avec des fans incapables de se connecter à la diffusion en direct d’un événement. L’équipe Enstone a également choisi de ne pas apporter de RS20 physiquement à l’événement.

Au lieu de cela, ils ont publié quelques images de la voiture, mais uniquement dans une “livrée d’essai” noire pour l’instant, que l’équipe espère défier pour les podiums et le meilleur du reste en 2020.

Mais alors que la voiture n’était pas présente, les pilotes Daniel Ricciardo et Esteban Ocon étaient présents, tout comme le directeur de l’équipe, Cyril Abiteboul, directeur exécutif, Marcin Budkowski, directeurs techniques du châssis et du moteur, Pat Fry et Remi Taffin, et conseiller spécial, Alain Prost.

Abiteboul a évoqué les défis auxquels Renault doit faire face cette saison alors que l’équipe jongle avec la préparation des nouvelles règles de 2021 pour ne pas faire de son mieux cette saison.

“Cette année doit nous voir fixer la meilleure voie possible pour les changements majeurs de réglementation pour 2021”, a-t-il déclaré.

«Les changements organisationnels apportés au second semestre de 2019 sont fermement ancrés.

«Nous abordons cette nouvelle saison avec humilité et ambition.

“L’humilité comme défi est énorme pour chaque équipe, chaque année à venir et nous ne sommes pas les exceptions.”

Cette saison marquera la deuxième place de Ricciardo chez Renault, après avoir rejoint l’équipe Enstone de Red Bull fin 2018.

Sa première année chez Renault n’a pas donné les résultats souhaités par l’Australien, mais il espère mieux cette année.

“J’ai hâte de mieux me fondre dans l’équipe grâce à une saison complète derrière nous”, a-t-il déclaré.

«Les choses vont être plus faciles dans ce sens.

«J’ai beaucoup appris sur moi et évidemment beaucoup sur l’équipe.»

