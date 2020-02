Renault ne veut pas que la F1 annule l’innovation

Date publiée: 26 février 2020

À la lumière de la débâcle du DAS, le directeur sportif de Renault, Alan Permane, a averti la Formule 1 de ne pas «annuler» de telles innovations.



Mercedes a causé beaucoup d’agitation lors de la deuxième journée des tests de pré-saison sur le circuit de Barcelone-Catalunya lorsque Lewis Hamilton a fait ses débuts sur le système de direction à deux axes lors de son relais du matin.

Avec cela, Hamilton et Valtteri Bottas ont tous deux la possibilité de pousser et de tirer leur volant pour contrôler si les pneus du W11 sont entrés ou sortis lorsqu’ils naviguent dans les lignes droites et les virages.

Le système sera interdit à partir de 2021, mais alors que l’on s’attendrait à ce que cela plaise à ses rivaux, Renault pense en fait que c’est un signe inquiétant que la série essaie de «casser» de telles «innovations».

S’adressant à Motorsport.com, Permane a déclaré: «Je pense que c’est ce qu’est la F1, l’innovation, il s’agit de différencier les gens, il s’agit de trouver cet avantage sur vos concurrents.

“Bien que nous puissions être jaloux ou frustrés ou quoi que ce soit, Mercedes a clairement trouvé quelque chose qu’ils pensent être un avantage, et je pense que c’est l’une des choses plutôt merveilleuses de la Formule 1.

«Je ne sais pas comment cela fonctionnera en 2021, si des projets comme celui-ci vont jamais démarrer, si vous allez en F1 et dites: ‘J’ai ça et ça vaudra deux dixièmes par tour pour moi ‘, et ils l’arrêteront en deux courses. Vous ne verrez peut-être jamais ce genre de chose.

“Je pense qu’il y a une ligne et nous devons être prudents, nous n’annulons pas ce genre de liberté d’esprit et d’esprit, car cela fait partie de l’ADN de la Formule 1.”

En plus des réglementations beaucoup plus strictes sur ce que les concepteurs peuvent faire avec leurs voitures de F1 à partir de 2021, le plafond budgétaire limitera également les projets sur lesquels les équipes peuvent travailler.

Le directeur de course FIA, Michael Masi, comprend la nécessité pour les équipes d’innover, mais leur a également rappelé cet équilibre dans une F1 plus rentable – un objectif majeur de la nouvelle réglementation.

“Nous parlons de cela et de l’innovation parce que c’est probablement la première fois depuis longtemps que quelque chose est en fait assez visible, devant tout le monde”, a-t-il déclaré.

“Il y a probablement des éléments que ces gars-là ont innovés pour les voitures de cette année qui sont passés par un processus, mais parce qu’ils ne sont pas visibles, ce n’est pas un point de discussion.

“Du côté de l’innovation, je pense que nous avons vu ce que les gens ont fait dans de nombreux domaines, comme nous l’avons fait avec les moteurs hybrides étant probablement les moteurs les plus efficaces partout.

«Ces gars-là ont tous un plafond de réglementation financière à venir l’année prochaine, ils doivent donc trouver eux-mêmes l’équilibre entre les rendements de ce que nous innovons et le montant que nous allons y consacrer, puis nous allons de là .

“Cela vaut-il ce que nous essayons de réaliser? Ce sera l’équilibre supplémentaire dont ils ont tous besoin pour trouver l’équation en 2021. »

