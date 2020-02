Renault présente un aperçu de la RS20 lors du lancement de l’équipe en 2020

Renault a donné aujourd’hui un aperçu de la RS20 que Daniel Ricciardo et le nouveau venu de l’équipe, Esteban Ocon, ont rejoint avec lui dans la voiture sœur.

Renault F1 Team a officiellement lancé sa campagne 2020 aujourd’hui avec son événement d’ouverture de la saison sur les Champs-Elysées, Paris, dans le magasin phare du Groupe Renault, L’Atelier Renault.

Le duo de pilotes dynamiques Daniel Ricciardo et Esteban Ocon ont été dévoilés pour la première fois aux couleurs de l’équipe aux médias et partenaires présents, ainsi que le nouveau directeur technique du châssis, Pat Fry.

Des aperçus du challenger de 2020, la Renault R.S.20 dans sa livrée de test de pré-saison, ont été taquinés par le public qui sera dévoilé, ainsi que son unité motrice E-Tech 20, lors des tests d’hiver à Barcelone la semaine prochaine.

À la suite de la série d’annonces de janvier, les pilotes de la Renault Sport Academy 2020 étaient également présents à l’événement alors qu’ils se préparent pour une année passionnante à travers la FIA Formula 2, la FIA Formula 3 et la Formula Renault Eurocup.

Le président de Renault Sport Racing, Jérôme Stoll, a déclaré que 2020 serait une année cruciale dans le parcours de Renault dans le sport: «Cette année, Renault poursuivra sa très fière et longue histoire en Formule 1 dans une nouvelle décennie, notre sixième consécutive dans le sport. . 2020 est une année importante à bien des égards.

«Nous visons à reprendre l’élan positif de nos trois premières années depuis notre retour en Formule 1 tout en nous préparant pour la saison prochaine, qui représentera un nouveau cycle pour toutes les équipes. Ayant terminé notre phase de construction initiale, nous sommes plus déterminés que jamais à être prêts à attaquer et à profiter des changements techniques de 2021.

«J’ai toute confiance dans les équipes d’Enstone et de Viry pour défier une fois de plus la quatrième place du Championnat des constructeurs cette année, et veiller à ce que l’ère à venir soit anticipée avec succès pour l’équipe et la marque Renault.»

L’équipe atteint l’apogée de sa phase de consolidation du programme de Formule 1. Il a investi sainement dans le personnel et les technologies de pointe sur sa base de châssis à Enstone, au Royaume-Uni, et le siège du moteur à Viry-Châtillon, en France, pour soutenir son plan de revendiquer à nouveau les titres de champion du monde de Formule 1.

Les premiers aperçus de la Renault R.S.20, bientôt conduite par le seul et unique Daniel Ricciardo, et son nouveau coéquipier passionnant Esteban Ocon!

Daniel Ricciardo entame sa deuxième saison en noir et jaune.

Esteban Ocon a hâte de mettre la main sur le # RS20.

