Renault Taffin: Mercedes et Honda derrière nous

Le chef de son département PU, Renault, Rémi Taffin, estime que seule Ferrari est en avance sur Renault dans le jeu du moteur avec Honda à l’arrière.

Renault a terminé au cinquième rang du championnat de l’année dernière, sans pouvoir entrer dans la bataille pour les trois premières places.

Ceux-ci sont allés à Mercedes, Ferrari et à l’équipe Red Bull propulsée par Honda.

Malgré cela, Taffin estime que les moteurs de Mercedes et de Honda sont derrière Renault.

Il a déclaré à Auto Motor und Sport qu’il pensait que Honda était à peu près «15 ou 20 kilowatts» derrière ses rivaux.

“Nous sommes dans une bataille serrée avec Mercedes et Ferrari en termes de performances moteur”, a estimé Taffin.

«Mercedes est un peu derrière nous, Ferrari un peu en avance. Honda a un pas de retard.

«Mais aujourd’hui, nous ne parlons plus de différences de 50 kilowatts.

«Avec Ferrari, Mercedes et nous, il y a entre cinq et dix kilowatts.

«Chez Honda, c’est peut-être 15 ou 20 kilowatts derrière.»

Taffin a confirmé que le programme de développement de moteurs Renault de 2019 avait été touché par leurs problèmes à Bahreïn.

Une ardente panne de MGU-K sur le groupe moteur Renault de la McLaren de Carlos Sainz a été suivie de problèmes pour Nico Hulkenberg et Daniel Ricciardo à Bahreïn.

Renault a été contraint de repenser le MGU-K.

Taffin a déclaré: «Cela nous a empêché de construire un meilleur moteur.

«La dernière spécification qui a fait ses débuts à Monza était sur le point d’être approuvée lorsque ces dommages se sont produits.

«Si une bielle se casse, vous devez utiliser toutes les ressources pour résoudre ce problème. Il a retardé la production du moteur C-Spec.

«C’est la différence entre la Formule 1 et le reste du monde: nous ne sommes pas plus intelligents, mais nous sommes plus rapides. Le temps est notre plus grand ennemi.

“D’un autre côté, en ce qui concerne l’analyse des pannes, nous sommes tombés sur des choses qui nous ont fait franchir une étape supplémentaire dans le développement du moteur.”

