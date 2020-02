Rencontrez la voiture McLaren MCL35 F1 de Sainz et Norris

Date publiée: 13 février 2020

Avec un peu moins de pompe mais certainement avec cérémonie, McLaren a dévoilé son MCL35 au monde au Technology Center de l’équipe.

Contrairement à la chanson et à la danse de Ferrari sur son challenger 2020 ou à la sortie d’une seule image de Red Bull, McLaren a opté pour un terrain d’entente pour son lancement jeudi.

Carlos Sainz et Lando Norris étaient présents au McLaren Technology Center, ainsi que le principal de l’équipe Andrea Seidl et le chef McLaren Zak Brown. Il en était de même pour le MCL35.

Fidèle à ses promesses, McLaren avait les couvertures de la voiture dans les six minutes suivant le début de la présentation.

Le MCL35 colle à la livrée orange papaye éprouvée de ces dernières années, mais a ajouté une touche de bleu brillant avec une finition mate.

Il est cependant clair que la voiture est une évolution de la saison dernière, même si elle arbore un nez plus étroit et un emballage resserré à l’arrière.

Monde, rencontrez le # MCL35. # FearlesslyForward

– McLaren (@ McLarenF1) 13 février 2020

“J’ai à peu près tout conçu”, a plaisanté Norris.

«Cette voiture a été fabriquée l’année dernière, tout ce que nous avons dit l’année dernière a été mis dans tout cela et autour de cela.

«C’est beaucoup plus ma voiture, mon bébé. J’ai hâte de la conduire. “

Alors que les règles stagnent pour 2020 avant le changement majeur de philosophie de l’année prochaine, McLaren a mis à profit les points forts du MCL34.

La voiture a terminé meilleure de la saison dernière avec Sainz qui a décroché le premier podium de McLaren en cinq ans quand il a terminé troisième au Grand Prix du Brésil.

Cette saison, avec le MCL35 propulsé par Renault pour la dernière fois, McLaren espère ajouter de nouveaux podiums à son décompte, mais concède que personne ne s’attend à une énorme surprise compte tenu de la réglementation.

“Il semble plus serré, plus mince et un peu mieux”, a déclaré Sainz.

«Nous avons mis goether un meilleur package, une meilleure voiture.

«Tout se rassemble et nous grandissons en équipe. Beaucoup d’énergie positive. “

Sainz et Norris mettront la voiture dans ses premiers tours lors des essais en cours sur le Circuit de Catalunya le 19.

