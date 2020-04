Rendre les voitures plus légères est le meilleur moyen d’améliorer le spectacle

Dans le tour d’horizon: Robert Kubica dit qu’inverser le poids croissant des voitures de Formule 1 est le meilleur moyen d’améliorer la qualité de la course.

Ce qu’ils disent

Kubica parlait au directeur de Pirelli Motorsport Mario Isola sur Instagram:

Je réduirais certainement le poids de la voiture. Je pense qu’il y aurait plus d’un avantage et dans différentes régions également.

Tout d’abord, les voitures seront plus agréables à conduire, plus réactives et vous donneront une chance de récupérer. Il y aura donc moins d’inertie lorsque la voiture glissera. Cela signifie que la voiture serait plus facile à attraper et qu’elle débloquerait une conduite plus agressive.

Cela aidera également les pneus car la force passe au pneu par la force d’appui. Les voitures sont maintenant beaucoup plus grandes et beaucoup plus lourdes. Je pense donc que les pneus sont beaucoup plus sollicités qu’il y a 10 ans.

Cela rendra la vie des pneus plus facile, ce qui ouvrira également la possibilité de les attaquer davantage, de conduire plus agressivement. Je pense que ce sera le moyen le plus efficace d’améliorer le spectacle et aussi le ressenti des pilotes, ce qui est une ligne très courante, car si les pilotes sont capables d’attaquer plus, ce sera un meilleur spectacle.

Ce jour-là en F1

Il y a 65 ans aujourd’hui, Jean Behra a remporté le Grand Prix de Pau hors championnat dans une Maserati après que le leader de longue date Alberto Ascari ait été mis à l’écart par un problème de freinage

