Report de course créant une congestion du calendrier du sport automobile 2020 · .

La saison 2020 du sport automobile a connu des perturbations sans précédent en raison de la pandémie mondiale. De la Formule 1 à l’IndyCar, de la NASCAR à la Formule E, des dizaines de courses ont été rayées des horaires.

Beaucoup espèrent retrouver des places plus tard dans la saison. D’autres attendent avec impatience de savoir si leurs événements pourront continuer.

Pour les plus grands championnats comme F1 et NASCAR – qui prévoyaient respectivement 22 et 36 courses cette année – reprogrammer leurs courses retardées avant la fin de l’année ressemble déjà à un défi de taille. Le calendrier de la F1 est peut-être plus court, mais contrairement à NASCAR, il sillonne le monde pour organiser ses courses.

Les organisateurs d’autres championnats majeurs seront soucieux d’éviter que leurs courses majeures ne s’affrontent. Néanmoins, les 24 Heures du Mans ont dû accepter une place aux côtés du spectaculaire Grand Prix de Singapour de F1 et de la finale de la saison d’IndyCar. Cela peut sembler un week-end d’action fantastique pour les inconditionnels de la course automobile, mais c’est une surcharge pour les fans occasionnels, surtout lorsque d’autres sports organiseront également des événements retardés.

La course du riband bleu d’IndyCar, l’Indianapolis 500, a également été reportée à septembre, dans un mouvement sans précédent. Jusqu’à présent, cela n’entre pas en conflit avec un grand prix, mais n’excluez pas que la F1 essaie alors de tenir l’une de ses manches reportées, même si cela signifie exécuter une triple tête avec Spa et Monza.

Le tableau ci-dessous montre la situation pour seulement cinq des plus grands championnats. Il existe une myriade de catégories plus petites qui pourraient être affectées par les changements de date futurs. Cela est particulièrement probable en Amérique, où les espoirs de NASCAR et d’IndyCar de courir dès le mois de mai semblent optimistes.

Organiser des courses à huis clos afin de respecter les restrictions de «distanciation sociale» n’est peut-être que le début de ce qui s’en vient. IndyCar et NASCAR ont, exceptionnellement, accepté de partager un week-end de course à Indianapolis en juillet. Attendez-vous à voir des combinaisons d’événements et de courses plus inhabituelles se dérouler dans des conditions atypiques une fois que la saison 2020 commencera enfin.

Week-endFormule 1Formule EWorld Endurance ChampionshipNASCARIndyCar9-10 maiMartinsville16-17 mai23-24 maiCharlotte30-31 maiKansasDetroit (deux courses) 6-7 juinMichiganTexas13-14 juinCanadaSonoma20-21 juinBerlinChicagoRoad America27-28 juinFrancePocono (deux courses) Richmond12 août 19 juilletGrande-BretagneLoudonIowa25-26 juilletLondres (deux courses) 1-2 aoûtHongrie8-9 aoûtMichiganMid-Ohio15-16 aoûtSix heures de SpaWatkins Glen22-23 aoûtDouvresIndianapolis 50029-30 aoûtBelgiqueDaytonaGateway5-6 septembreItalieDarlington12-13 septembreRichmondPortland19-20LasbourgLasbourg207 -4 octobreTalladega10-11 octobreJapanCharlotte17-18 octobreKansas24-25 octobreUSATexas31 oct – 1 novMexicoMartinsville7-8 novembrePhoenix14-15 novembreBrésil21-22 novembreHuit heures de Bahreïn28-29 novembreAbu Dhabi5-6 décembre12-13 décembre19-20 décembre26-27 décembreCourses reportéesBahreïnRomeAtlantaChineParisHomesteadVietnamSéoulTexasPays-BasJakartaBristolEspagneRichmondAzerbaïdjanTalladegaDouvres

