Reprise de la qualification de Bahreïn: Leclerc remporte sa première pole position avec style

Charles Leclerc entamera sa deuxième course en tant que pilote Ferrari depuis la pole position après s’être qualifié le plus rapidement au Grand Prix de Bahreïn, devançant son quadruple champion du monde de Formule 1 Sebastian Vettel qui commencera la course à la deuxième place.

Après une défaite retentissante lors du Grand Prix d’Australie d’ouverture à Mercedes, les tables ont été inversées sur le site du désert alors que Ferrari «retrouvait» la performance qui avait disparu AWOL à Melbourne tandis que les champions du monde étaient plus loin que prévu.

Le meilleur effort de Leclerc 0f 1: 27.866 a été bon pour le départ de la première place et il est ainsi devenu le deuxième plus jeune pole pole de l’histoire de la F1.

Ce fut un grand moment pour Ferrari car leur pari sur la jeunesse a porté ses fruits et Leclerc a livré pour eux sous les projecteurs du site cinq étoiles de Sakhir.

Plus tôt dans la journée, il avait été le plus rapide en FP1, puis était invaincu tout au long des qualifications. C’était une performance polie d’un pilote qui a saisi l’occasion de se montrer à la hauteur.

Leclerc a ensuite déclaré: «Je suis extrêmement heureux, lors de la dernière course, je n’étais pas satisfait des qualifications et j’ai fait quelques erreurs en Q3, donc j’ai travaillé dur pour ne pas refaire les mêmes erreurs, extrêmement heureux. Sebastian est un pilote incroyable et j’ai beaucoup appris, et j’apprendrai toute l’année, mais aujourd’hui, je suis très heureux d’être devant lui. “

Vettel avait trois dixièmes de moins sur son coéquipier car il était dans les trois strophes de qualy, il a déclaré au parc fermé: «Peut-être que j’étais un peu timide dans le deuxième secteur, Charles a fait du très bon travail aujourd’hui et mérite d’être en pole , cela nous met dans une grande place pour demain. L’essentiel est que nous ayons fait le travail. »

Lewis Hamilton a donné un coup bash mais était à quelques dixièmes près avec le mode Party composé pour les flèches d’argent, la nuit où il a trouvé une demi-seconde qui lui avait échappé tout au long de l’entraînement, mais ce n’était pas suffisant. Valtteri Bottas a terminé quatrième.

Hamilton a résumé son après-midi: «J’ai vraiment apprécié les qualifications et je suis ravi de voir la progression pour nous au cours du week-end. Les Ferrari étaient très rapides et félicitations à Charles. Demain est le jour important et nous leur donnerons un grand combat. Nous allons y travailler et garder la tête baissée et voir ce qui se passe. »

Bahreïn était en quelque sorte un test de réalité pour Red Bull car Max Verstappen a dû creuser profondément pour s’emparer de la cinquième place, mais le Honda Party Mode était neuf dixièmes moins que Ferrari. Pierre Gasly a continué de lutter et n’a été bon que 13e, quatre dixièmes plus lentement que son coéquipier en Q2.

Le meilleur du reste a été Kevin Magnussen dans le Haas, avec le sixième meilleur temps suivi par Carlos Sainz dans le McLaren et Romain Grosjean dans l’autre Haas en huitième.

Kimi Raikkonen a renversé la situation après deux jours troublés pour qu’Alfa Romeo décroche le neuvième meilleur temps, Lando Norris complétant le top dix.

Ce fut une autre performance décevante de Renault, bénéficiant d’une vitesse de pointe pratique lors des essais qu’ils n’ont tout simplement pas livrés le jour. Nico Hulkenberg avait l’air bien pour Best of the Rest en FP3, mais n’était encore bon que 17e quand cela comptait.

Daniel Ricciardo était 11e le plus rapide, une amélioration par rapport aux essais, mais l’Australien a encore du mal à trouver la place idéale avec la Renault.

Notes du T1

Hulkenberg est sorti malgré sa rapidité d’entraînement que son coéquipier Renault Ricciardo;

Norris a bien fait d’éviter une collision quand sur un tour chaud, il est tombé sur Grosjean qui traînait sur la ligne de course;

Leclerc plus rapide qu’avec Hamilton en P3 plus de sept dixièmes plus bas sur Leclerc;

La paire Williams était de loin le coureur le plus lent à plus de trois secondes du rythme;

Éliminés: Giovinazzi, Hulkenberg, Stroll, Russell et Kubica.

Notes du T2

Gasly n’a pas réussi à entrer en Q3 encore une fois, le Français près de quatre dixièmes de son coéquipier Verstappen;

Ricciardo était meilleur que son coéquipier Hulkenberg mais pas assez bon pour le Q3 pour les deux Renault;

Toro Rosso et Force India ont été décevants, aucun des deux n’ayant progressé au-delà du T2;

McLaren a trouvé un certain rythme avec Sainz en P6 et Norris en P9;

Leclerc a dominé le T2 avec Vettel deuxième suivi par Hamilton et Bottas;

Éliminés: Ricciardo, Albon, Gasly, Perez et Kvyat.

Notes du troisième trimestre

Leclerc avait suffisamment de pneus pour deux points dans la dernière strophe, mais Vettel n’avait qu’un seul set et son seul point a été usurpé par son plus jeune coéquipier;

Hamilton et Bottas étaient respectivement troisième et quatrième, avec un écart à trois dixièmes contre sept dixièmes;

Verstappen a battu Magnussen par seulement 0,005 seconde pour finir le plus rapide de la brigade de Formule B;

McLaren avec Sainz en septième et Norris huitième ont eu un bon après-midi pour changer.

