Reprise du Grand Prix de Bahreïn: Lucky Hamilton, déchirante pour Leclerc

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Bahreïn et, ce faisant, a brisé le cœur des fans de Ferrari et de la plupart des neutres qui ont vu Charles Leclerc ne jamais se tromper de pied lors d’une course épique, mais le turbo a échoué sur sa voiture pour cabosser le Monaco Kid qui a néanmoins réussi à boiter la maison à la troisième place.

Quoi qu’il en soit, Leclerc a atteint la maturité avec une performance magistrale dans la journée, surpassant facilement son illustre coéquipier Sebastian Vettel qui était impliqué dans les guerres, filant seul tout en se battant avec Hamilton pour la deuxième place. L’Allemand a récupéré pour terminer cinquième.

Après s’être qualifié en pole par trois dixièmes de seconde, 24 heures plus tôt, Leclerc était en retard au départ et avant qu’il ne sache qu’il était en troisième position aux prises avec l’adhérence, Vettel prenant les commandes.

Mais Leclerc n’a pas été agité, n’a pas paniqué, a simplement baissé la tête pour traquer Valtteri Bottas, puis a pris Vettel pour prendre la tête où il est resté jusqu’au 46e tour, le jeune pilote Ferrari a signalé un problème de perte de puissance.

Avec la Ferrari de tête en difficulté, Hamilton a reniflé la victoire et a rapidement renversé Leclerc sans trop d’effort, puis a pris la tête, après quoi il est resté sans tracas pour confier à Mercedes leur deuxième victoire consécutive et une à deux alors que Bottas a hérité deuxième après le malheur du pilote Ferrari.

Le vainqueur de la course, Hamilton a déclaré par la suite: «Un travail vraiment très difficile et l’équipe était incroyable. Ce fut une course dévastatrice pour Charles. Nous avons eu de la chance aujourd’hui. J’ai tout donné en course. Ce gars a beaucoup de victoires en course à venir. »

Le quintuple champion du monde de F1 a déclaré à Leclerc dans la salle pré-podium: «Vous avez très bien conduit. Vous avez un grand avenir devant vous. “

Alors que le malheur de Leclerc était éviscérant, il a eu une touche de chance quand, en fin de course, les deux Renault se sont arrêtées sur la piste presque en même temps, forçant une voiture de sécurité pour les deux derniers tours et sauvant la Ferrari # 16 d’être engloutie par quatrième, Max Verstappen.

Leclerc a déclaré: «Cela arrive. Cela fait partie du sport automobile. Malheureusement, ce n’était pas notre jour. Mais l’équipe a fait un travail incroyable pour se remettre d’Australie. »

“Bien sûr, je suis extrêmement déçu, cela se produit dans une saison, et nous en avons tiré le meilleur parti. C’est très difficile à prendre mais grâce à l’équipe pour une voiture incroyable tout le week-end, je suis sûr que nous reviendrons plus forts », a ajouté le joueur de 21 ans.

Bottas a résumé sa soirée: «En tant qu’équipe, nous avons eu de la chance aujourd’hui, nous avons gardé les choses ensemble. Le travail acharné à l’usine porte ses fruits J’ai eu une course difficile car l’équilibre de la voiture était partout et j’ai fait quelques erreurs. Je ne donnerai jamais d’espace, le premier tour a été bon, j’ai eu un blocage au premier virage. »

À juste titre, une reprise de McLaren semble avoir commencé lors de la course à domicile de l’équipe, avec Lando Norris offrant une performance mature, gardant les ennuis pour terminer sixième tandis que son coéquipier, Carlos Sainz DNFed pour une deuxième course consécutive après une collision avec son ennemi juré Verstappen.

Kimi Raikkonen était également dans les guerres mais a bien survécu au chaos du milieu de terrain pour prendre la septième place, devant Pierre Gasly de Red Bull en huitième, suivi par la recrue de Toro Rosso Alex Albon marquant ses premiers points F1 avec le neuvième et Sergio Perez réclamant le dernier point pour Racing Point.

Rapport FIA Blow-by-Blow

Lorsque les lumières se sont éteintes au départ, Vettel a sauté sur le polisseur Leclerc et a pris la tête. Bottas, lui aussi, a exploité la situation et a dépassé le jeune pilote Ferrari pour prendre la P2.

Hamilton a ensuite tenté de faire pression sur Leclerc et alors qu’ils se disputaient, Verstappen, qui avait commencé cinquième, a tenté de glisser à l’intérieur des deux dans le dernier virage. Il ne pouvait cependant pas tenir le coup et s’installa à la cinquième place.

Après ses premières difficultés au tour, Leclerc récupère rapidement et passe à l’assaut. Il a dépassé Bottas au début du deuxième tour, puis a dépassé Vettel sous DRS dans le premier virage au début du tour suivant pour reprendre la tête.

Leclerc a maintenu son avance dans les premiers arrêts, mais Hamilton a réussi à dépasser Vettel pour prendre P2. L’Allemand était désormais troisième devant Bottas et Max, qui ont pris des pneus moyens lors d’un superbe arrêt au stand de 2,1 secondes.

Au 23e tour, Vettel s’est rapproché de Hamilton et a dépassé le champion en titre à l’extérieur jusqu’au virage 4. Leclerc avait cependant 7,5 secondes d’avance sur son coéquipier. Derrière Hamilton, Bottas était quatrième, quatre secondes devant Verstappen.

Maintenant troisième, Hamilton a piqué peu de temps après la mi-course et a abandonné ses pneus tendres pour un ensemble de Pirellis moyens, un mouvement qui a été répété lors de la tournée suivante par Vettel.

Vettel est sorti devant, mais l’écart était étroit et le pilote Mercedes a rapidement attaqué. Il a tenté de passer le virage 4 mais a été repoussé par Vettel qui a bien tenu sa ligne. Hamilton ne devait pas être refusé, cependant, et dans le tour suivant, il a fait le coup.

Vettel a filé après la passe et s’est rétabli, mais peu de temps après, son aile avant s’est mystérieusement effondrée et il a été forcé de se préparer pour des réparations, tombant à P9. Cela a propulsé Verstappen à la quatrième place derrière Bottas, avec cinq secondes séparant le Red Bull de la Mercedes.

Avec une dizaine de tours à faire, la forme de la course a changé. Leclerc a commencé à se plaindre de problèmes de moteur et au fur et à mesure que ses temps au tour augmentaient de façon spectaculaire, on lui a dit qu’il n’avait pas de récupération de H, signalant un problème de turbo.

À la fin du tour 48, Hamilton a balayé pour prendre la tête et avec la troisième place Bottas, cinq secondes plus vite que le Monégasque, la perspective d’une Mercedes à deux est apparue.

Au tour 51, l’avantage de Leclerc sur Bottas n’était que de 15,9 secondes et Max était encore de 6,6 secondes derrière. Après que Bottas ait dépassé Leclerc, Max a bouclé rapidement, mais avec seulement quatre tours restants, les travaux Renaults de Hulkenberg et Ricciardo ont expiré. Avec la voiture de Ricciardo près du bord de la piste, la voiture de sécurité a été déployée et les chances d’un Max de monter sur le podium se sont évaporées de manière frustrante et il a été contraint de se contenter de la quatrième place.

Avec Max quatrième derrière Hamilton, Bottas et Leclerc, vainqueur de la course, Vettel a terminé cinquième. Lando Norris a pris la sixième place pour McLaren, avec Räikkönen septième devant Gasly. Les positions finales de points ont été prises par Albon et Perez.

