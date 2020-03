Résumé de .: Ferrari a favorisé Leclerc sur Vettel en 2019

Dans le tour d’horizon: l’ancien patron de F1, Bernie Ecclestone, a déclaré que Ferrari “était tombée amoureuse” du nouveau pilote Charles Leclerc l’année dernière, au détriment de Sebastian Vettel.

Commentaire du jour

@Robbie a une vision sympathique de l’annulation par la F1 de la 11e heure du Grand Prix d’Australie.

Le gouvernement australien devait également réfléchir au ton qu’il donnerait au pays. L’annulation de la course de F1 a sans aucun doute déclenché ou a été associée à l’arrêt de nombreux événements, tout comme les pays progressent à l’échelle mondiale. Mais bien sûr, les pays ont résisté à cela jusqu’à ce que les preuves soient irréfutables, c’est-à-dire il y a seulement quelques jours, car les retombées économiques et le risque de provoquer une panique inutile risquent d’être beaucoup plus dévastateurs pendant bien plus longtemps que le virus lui-même. Surtout pour l’Australie qui vient de traverser des incendies dévastateurs, la dernière chose dont ils avaient besoin était ce virus qui fermait l’économie.

Je n’ai aucune critique à formuler pour la F1 ou la Liberté ou la FIA en collaboration avec le gouvernement australien aux prises avec ce problème difficile et difficile et, finalement, faisant ce que des millions d’entités ont dû se boucler la tête et ne sont encore qu’au cours des deux derniers jours. J’imagine que Carey n’aurait pas pu annuler les heures de course plus tôt sans accord complet et aller de l’avant pour le faire avec le gouvernement, car ils devraient être à bord et prêts à répondre des retombées pour tout le pays sur ce que l’annulation la course de F1 signifierait à toute la population, pas seulement aux fans de F1.

@Robbie