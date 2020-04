Résumé des .: la course de F1 à Saint-Pétersbourg “va être méga”

Dans le tour d’horizon: Daniil Kvyat est enthousiasmé par la perspective d’une future course près de Saint-Pétersbourg.

Ce qu’ils disent

Le circuit Igora Drive près de Saint-Pétersbourg a été pressenti pour prendre le relais de l’Autodrome de Sotchi en tant que siège du Grand Prix de Russie. S’exprimant dans une interview Instagram pour Sky, Kvyat a déclaré que la relocalisation de la course pourrait aider à attirer plus de fans de l’extérieur de la Russie:

Oui, je dirais très excité. Si ça arrive, ça va être méga. Je pense que Sotchi est toujours très bien, mais si vous allez à Saint-Pétersbourg, j’ai toujours dit que nous serons plus proches de l’Europe et que plus de gens des pays scandinaves pourront y adhérer. Et ça va être cool. Cela va rapprocher, je pense, la Russie du monde de la course.

Ce jour-là en F1

Il y a 30 ans aujourd’hui, Jean-Louis Schlesser et Mauro Baldi ont remporté le championnat d’ouverture de la saison du Championnat du monde de prototypes sportifs à Suzuka sur 480 km pour Mercedes

