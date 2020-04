Résumé des .: le sort du GP des Pays-Bas dépend de la question de savoir si la F1 paiera

Dans le tour d’horizon: le Grand Prix des Pays-Bas ne se déroulera cette année que si la direction de Formule 1 veut subventionner une course à huis clos, déclare le promoteur Jan Lammers.

Lammers: «GP Nederland alleen zonder fans als publiek het wil» (RTL Niewus – Néerlandais)

Jan Lammers indique si Zandvoort organise une course de F1 cette année dépendra de la profondeur des poches de FOM.

Carlin soutient pleinement le plan à double tête de la Formule 1 (.)

“Ce que j’ai entendu, c’est ce plan à double en-tête Red Bull Ring, Silverstone et ils essaieraient d’intégrer F2 et F3 à cela. Je pense que c’est une excellente idée si elle est réalisable.”

Hungaroring «ouvert à toutes les solutions» (Autosport)

“Avec les Autrichiens et les Britanniques, nous avons également confirmé que nous sommes pleinement déterminés à démarrer la saison de F1.”

Prolongation de l’arrêt de la FIA – Renault Sport Racing (Renault)

“Pour Renault DP World F1 Team, cela signifie que la fermeture prendra fin le 31 mai pour son site d’Enstone et le 17 mai pour sa base de Viry-Châtillon.”

L’espoir de F1 Portimao a tenu un procès à huis clos (The Race)

“Nous voulons avoir une course de Formule 1 et je pense qu’en cette période de pandémie, nous avons probablement la meilleure situation en Europe pour avoir une course parce que nous avons aussi beaucoup d’hôtels disponibles.”

Codemasters parle de voitures, de circuits et de nouvelles fonctionnalités en F1 2020 (Red Bull)

“Si vous ne vous occupez pas de votre deuxième pilote et ne les aidez pas à s’améliorer, vous aurez du mal à devenir un champion des constructeurs. En tant que chef d’équipe, vous n’êtes plus la marchandise sur le marché des pilotes, et c’est votre équipe. -mate et tous les autres pilotes de Formule 1 et de Formule 2. “

Ce jour-là en F1

Il y a 25 ans aujourd’hui, Michael Schumacher a pris la pole position pour le Grand Prix de Saint-Marin à Imola

