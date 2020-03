Résumé des RaceFans: le moteur Ferrari “pas aussi fort que l’année dernière”

Dans le tour d’horizon: le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que le groupe motopropulseur de l’équipe n’avait pas été aussi solide que l’année dernière jusqu’à présent, bien qu’ils aient été “axés sur la fiabilité” et que leur vitesse en ligne droite ait été affectée par une traînée accrue.

Ce qu’ils disent

On a demandé à Binotto si la vitesse en ligne droite réduite de l’équipe lors des tests de pré-saison était due aux performances du moteur ou à la traînée.

Je pense que c’est une combinaison des deux. Je pense qu’en termes de performances globales sur la puissance, sur le moteur, nous ne sommes pas aussi forts que l’an dernier.

Comme je l’ai dit, nous nous sommes concentrés sur la fiabilité et [that’s] en quelque sorte compromettre éventuellement les performances. Mais la traînée affecte considérablement la vitesse.

Je pense que lorsque vous recherchez une meilleure vitesse, vous devez regarder à la fois la traînée et la puissance du moteur lui-même. Nous allons donc travailler sur les deux éléments à l’avenir, sans aucun doute. La traînée est celle que nous pouvons aborder plus tôt par rapport à l’unité d’alimentation. L’unité d’alimentation dont vous avez besoin d’attendre au moins la deuxième unité.

