Résumé des .: “Une véritable légende”

Dans le tour d’horizon: le président de la FIA, Jean Todt, le président de la BRDC, David Coulthard, Lewis Hamilton et d’autres rendent hommage à Sir Stirling Moss, décédé hier.

Ce qu’ils disent

Il était une véritable légende du sport automobile et il le restera pour toujours. Mes pensées vont à sa femme Suzie, sa famille, ses amis.

Jean Todt, président de la FIA

Sir Stirling était membre du BRDC depuis 1948, également l’année où il a participé au premier meeting de course organisé à Silverstone. Depuis lors, il est un membre extrêmement fidèle et un véritable ambassadeur de notre club. Sir Stirling avait un talent unique et brut derrière le volant, aimait sa course et vivait pleinement sa vie. Un caractère vraiment grand et des messieurs qui manqueront beaucoup à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Je voudrais adresser mes plus sincères condoléances à Lady Susie Moss, à leur fils Elliot et à sa fille Allison pour leur perte. Ciao Stirling!

David Coulthard, président du British Racing Drivers ’Club

Sir Stirling était une figure plus grande que nature dans notre sport et l’un des survivants d’une époque où la course automobile était consacrée au danger, à la bravoure et à la camaraderie. Mais surtout, la carrière de Stirling a été caractérisée par un esprit sportif irréprochable et en cela il s’est vraiment démarqué. Il était une grande figure de l’histoire de Mercedes, à la fois en tant que pilote de Grand Prix et vainqueur de la Mille Miglia 1955. Il n’est pas exagéré de dire que nous ne reverrons plus jamais son semblable. Nos plus sincères condoléances vont à son épouse Lady Susie, à sa famille et à ses amis. Bonne chance à un vrai coureur.

Toto Wolff, directeur d’équipe et PDG de Mercedes

Moss et son copilote Denis Jenkinson dans la Mille Miglia de 1955

La famille Mercedes-Benz pleure la perte de Sir Stirling Moss. Il nous manquera en tant qu’homme, mais il reste inoubliable comme l’un des plus grands pilotes de tous les temps. Sa victoire dans le Mille Miglia de 1955 fait de lui une légende sportive. Il était à la fois un sportif à succès et un vrai gentleman. Et c’est ainsi que nous nous souviendrons toujours de lui.

Ola Kaellenius, président du conseil d’administration de Daimler et responsable des voitures Mercedes-Benz

Stirling Moss symbolisait le sport automobile. C’était une vraie personnalité qui a laissé une impression indélébile sur l’histoire de la course. Sa polyvalence lui a permis de gagner dans de nombreuses catégories différentes, de la Formule 1 aux courses d’endurance de voitures de sport. Il a également produit des performances incroyables dans des courses sur route comme les Mille Miglia, établissant un record qui n’a jamais été battu.

Bien qu’il n’ait pas remporté le Championnat du monde de Formule 1, il est certainement une figure légendaire et il était un redoutable et redoutable rival de Ferrari en Formule 1 et dans de nombreuses autres catégories. Son parcours et celui de Ferrari étaient sur le point de fusionner quand il a eu l’accident de Goodwood en avril 1962 qui a effectivement mis fin à sa carrière de pilote, du moins à un niveau élevé. À l’époque, à Maranello, nous préparions pour lui une 250 SWB en British Racing Green, avec un contrat pour conduire pour nous, mais le destin en a décidé autrement.

Mon père a dit que Stirling lui rappelait Tazio Nuvolari, à cause de son amour de la course dans n’importe quel type de voiture, quelque chose qui resta avec lui jusqu’à la fin de sa carrière.

Piero Ferrari, vice-président Ferrari

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

RIP Sir Stirling Moss.

J’ai seulement eu le plaisir de le rencontrer brièvement quelques fois, mais même cela a suffi pour comprendre pourquoi il était si respecté.

Mes pensées vont à sa famille.

– George Russell (@ GeorgeRussell63) 12 avril 2020

Stirling – véritable légende et gentleman. Coureur incomparable. Tu vas beaucoup me manquer. Condoléances à Suzie et à sa famille. #DÉCHIRURE

Image @ Associated Papers Ltd pic.twitter.com/qezF3oV3xR

– Nigel Mansell CBE (@nigelmansell) 12 avril 2020

Je viens d’entendre la très triste nouvelle de la mort de mon cher ami Stirling Moss. Il était mon héros et un homme si gentil aimé de tous. Il était un véritable géant de notre sport et il nous manquera pour toujours. Ma plus profonde sympathie à sa femme dévouée Suzie. Repose en paix, Racer.

– Mario Andretti (@MarioAndretti) 12 avril 2020

Homme spécial en effet.

#RIPStirling pic.twitter.com/pYRrMwVppy

– Mark Webber (@AussieGrit) 12 avril 2020

RIP Sir Sterling, quel gentleman et légende de notre sport…. très triste jour… mes pensées sont Suzie xx #sirstirlingmoss #stirlingmoss #motorsport #motorsports #RIP pic.twitter.com/1OUrysGgwy

– Mark Blundell (@ markblundellf1) 12 avril 2020

Reposez-vous dans la légende de la paix 🙏 #SirStirlingMoss pic.twitter.com/8FqY8AkjHt

– Stoffel Vandoorne (@svandoorne) 12 avril 2020

RIP LEGEND! Sir Stirling Moss 1929-2020 # F1 #StrilingMoss 📸 Lorenzo Bellanca pic.twitter.com/PJKsiQdcGz

– Jean-Eric Vergne (@JeanEricVergne) 12 avril 2020

Tous chez McLaren pleurent le décès d’une légende de notre sport, Sir Stirling Moss. Compétiteur prodigieux, coureur extrêmement talentueux et gentleman accompli, il laisse une marque indélébile de grandeur dans l’histoire du sport automobile international. Nos condoléances à sa famille. pic.twitter.com/c3vdzTuFgN

– McLaren (@ McLarenF1) 12 avril 2020

Une véritable icône de notre sport.

Nos pensées et nos condoléances vont à sa famille et à ses amis.

Repose en paix, Sir Stirling Moss ❤️ pic.twitter.com/kaqA2zXbAW

– ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 12 avril 2020

Un pur coureur et une inspiration pour toute la communauté du sport automobile. Repose en paix Sir Stirling Moss. Votre héritage restera vivant. ❤️ pic.twitter.com/GAhMV9cjiW

– Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 12 avril 2020

Aujourd’hui, le monde du sport automobile a perdu l’une de ses légendes.

RIP Sir Stirling Moss. Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/g10nOMsJpC

– Scuderia AlphaTauri (@ AlphaTauriF1) 12 avril 2020

Aujourd’hui, nous avons perdu une véritable légende du sport automobile. Un coureur formidable et un vrai gentleman.

Repose en paix Sir Stirling Moss.

Nos pensées vont à sa famille. pic.twitter.com/WUuNvergkF

– Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 12 avril 2020

Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès d’un membre du BRDC, légende du sport automobile et ami de nombreux Sir Stirling Moss OBE. Nos pensées accompagnent Lady Moss et leur famille en ces temps difficiles. Un fier membre du BRDC depuis le jour où il a reçu son badge et il nous manquera tous beaucoup. pic.twitter.com/1qca9mvuRD

– BRDC (@BRDCSilverstone) 12 avril 2020

Aujourd’hui, nous envoyons nos pensées et nos condoléances les plus aimables aux proches de Sir Stirling Moss, un gentleman dont le talent et la détermination ont inspiré des millions de générations. Repose en paix.

– ABB Formula E (@FIAFormulaE) 12 avril 2020

La course automobile a perdu un géant absolu. Des mots comme «légende» et «icône» sont surutilisés, mais Stirling Moss était indiscutablement l’un d’entre eux. Repose en paix.https: //t.co/HK0AgQyTbJ#StirlingMoss

– Keith Collantine (@keithcollantine) 12 avril 2020

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Ce jour-là en F1

Il y a 45 ans aujourd’hui, Niki Lauda a remporté la course hors championnat BRDC International Trophy à Silverstone dans une Ferrari 312T après un problème de moteur qui a mis hors de combat le leader James Hunt

Partagez cet article . avec votre réseau: