Réunion sur le plafond budgétaire de la Formule 1

Date publiée: 11 avril 2020

La Formule 1 a retardé une réunion qui visait à discuter de la possibilité d’abaisser le prochain plafond budgétaire jusqu’à la semaine prochaine.

Le plafond budgétaire devrait entrer en 2021, même si la nouvelle réglementation a été repoussée jusqu’en 2022, avec une limite de 175 millions de dollars pour une saison.

Cependant, il existe des exemptions majeures telles que les salaires des chauffeurs, les salaires des trois meilleurs cadres d’une équipe et les coûts des moteurs.

Un accord a été conclu en principal pour abaisser ce plafond à 150 millions de dollars avec les mêmes exemptions, mais les trois meilleures équipes sont préoccupées par les pourparlers pour le baisser encore plus – le PDG de McLaren, Zak Brown, a averti que Ferrari et Red Bull jouent avec le feu sur le capuchon.

Mercedes, Ferrari et Red Bull craignent que les défis que présenterait l’abaissement du plafond n’aient pas été pleinement pris en compte.

Les trois principales équipes de Formule 1 ont envoyé des analyses et des idées supplémentaires que l’organe directeur souhaite approfondir, comme le rapporte la BBC.

La réunion aura donc désormais lieu la semaine prochaine, mais l’heure n’a pas été confirmée.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déjà suggéré d’avoir des plafonds budgétaires différents pour les différentes équipes du sport.

S’adressant à Sky Sports, il a déclaré: «Nous sommes pleinement conscients des difficultés de certaines équipes et nous sommes pleinement conscients que nous devons gérer les coûts pour l’avenir de la F1 – la réduction des coûts est le premier facteur qui garantit la survie de chaque équipe.

“Nous discutons d’une réduction du plafond budgétaire, mais nous ne devons pas oublier en faisant cet exercice que nous avons différentes structures et différents actifs.

«Il y a des équipes qui sont des constructeurs comme Ferrari et d’autres équipes de haut niveau où nous concevons, développons, homologuons et produisons chaque composant de nos voitures.

«D’autres équipes sont des clients, achetant certaines pièces, et n’ont pas les mêmes structures. Donc, lorsque nous discutons d’un plafond budgétaire, nous ne devons pas oublier que nous avons des situations différentes, et il est important que nous trouvions un terrain d’entente qui soit adapté aux différentes situations et peut-être que la réponse n’est pas un plafond budgétaire unique égal pour toutes les équipes. “

Ferrari, Mercedes et Red Bull sont clairement les plus gros dépensiers de la série, donc si le plafond devait être réduit à 125 millions de dollars, cela signifierait probablement que beaucoup de personnel devrait être licencié.

Il existe également des lois en Italie concernant les licenciements que Ferrari devrait satisfaire.

