Ricciardo était «trop gentil avec la voiture» par rapport à Verstappen · .

Daniel Ricciardo dit que l’agression naturelle de Max Verstappen “a plutôt bien fonctionné pour lui” quand ils étaient coéquipiers chez Red Bull.

Réfléchissant sur sa carrière dans une interview pour The Howie Games, Ricciardo a décrit comment l’approche intransigeante de Verstappen contrastait avec son style.

“Je pense que le mérite de Max est, et je pense que c’était en grande partie son âge à l’époque, qui avait son genre d’inconvénients avec un peu d’immaturité, mais il avait ses avantages avec lui, il s’en fichait vraiment quoi que ce soit, sur les gens ennuyeux ou sur les risques. C’était comme «je vais juste aller là-bas et conduire ce truc aussi fort que possible».

“Il n’a probablement pas compris la responsabilité, alors il a en quelque sorte couru avec beaucoup de libre arbitre et cela a plutôt bien fonctionné pour lui une poignée de fois.”

Verstappen a remporté sa première course qu’il a commencée avec l’équipe lorsqu’il a rejoint Ricciardo chez Red Bull en 2016. Le couple a passé trois saisons côte à côte avant que Ricciardo ne quitte l’équipe pour rejoindre Renault.

“Quand il a rejoint l’équipe dès le premier jour, il est juste sorti des stands et a vraiment mis la voiture en haleine et ne se souciait pas vraiment de protéger l’équipement ou quoi que ce soit. C’était juste 100 ou rien.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

«C’était cool parce que la plupart du temps je m’y habituais. Et parfois, j’étais probablement un peu trop gentil aussi sur la voiture et sur des choses comme ça. Mais je pense que nous nous sommes certainement poussés un peu plus fort tout au long de cette année. C’était donc une bonne chose. »

La dernière victoire de Ricciardo était à Monaco en 2018.Ricciardo a battu Verstappen lors de leurs deux premières saisons ensemble, mais a pris du retard dans le championnat lors de sa dernière année en tant que coéquipiers.

En attendant maintenant de commencer sa deuxième saison avec Renault, Ricciardo a admis que le long retard du début de saison est «douloureux».

«J’ai toujours été quelqu’un qui aime mon travail et montre de l’amour pour mon travail. Mais oui, sûrement pas l’avoir et la pensée de ne pas l’avoir, même si je suis assis ici la pensée de ne pas l’avoir pendant peut-être quatre ou cinq mois de plus, c’est un peu douloureux. Donc, cela peut certainement réitérer certains sentiments forts pour le sport, ce qui est bon à ressentir, et parfois vous avez besoin d’un rappel.

«Je reste autant que possible en contact avec l’équipe, avec Renault. Nous avons une association de conducteurs dont tous les conducteurs font partie et nous enverrons des courriels de temps en temps si nous entendons quelque chose.

“Mais en ce moment, la F1 est annulée ou reportée jusqu’à la mi-juin. Je serais ravi de dire que nous allons courir à la mi-juin, mais cela va probablement être repoussé. “

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: