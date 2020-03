Ricciardo: Je ne me permets pas de revenir en mode vacances

Daniel Ricciardo estime que l’auto-isolement constitue un camp d’entraînement parfait – même si cela aide d’être dans la ferme familiale de l’ouest de l’Australie avec une piscine et des machines avec lesquelles jouer.

S’exprimant dans un Q + A Instagram en direct organisé par son équipe de Formule 1 Renault, l’Australien a parlé de ce qu’il faisait pour passer le temps en attendant le début d’une saison ravagée par les coronavirus.

La course d’ouverture à Melbourne le 15 mars a été annulée, ainsi que le Grand Prix de Monaco, et la Formule 1 a déclaré qu’elle espérait commencer une saison réduite au cours de l’été européen. Six courses ont été reportées et attendent d’être reprogrammées.

“Je sais que ça va probablement prendre un certain temps avant que nous courions à nouveau, mais je ne me permets pas de revenir en mode vacances”, a déclaré Ricciardo.

«La formation est certainement la chose qui me maintient dans cet état d’esprit compétitif. Vous ressentez de la colère lorsque vous vous entraînez, c’est donc mon médicament pour l’instant.

“J’ai l’impression que maintenant c’est un peu parfait pour se mettre en forme”, a ajouté le joueur de 30 ans. “Nous sommes obligés de rester, il n’y a pas de décalage horaire, pas d’aéroport, nous pouvons vraiment créer un vrai camp d’entraînement, ce que nous n’avons pas toujours.”

Ricciardo a déclaré qu’il s’attendait à ce que d’autres pilotes aient l’air en bonne forme lorsqu’ils se sont enfin remis ensemble, même s’ils auraient pu avoir tellement d’agressivité qu’ils se sont tous heurtés au premier virage.

L’Australien a déclaré qu’il pourrait juste se qualifier en dernier pour éviter le carnage et l’argent comptant.

Ricciardo a obligatoirement sauté dans sa piscine après avoir accepté de le faire si suffisamment de personnes le pressaient et révélaient que ses autres activités consistaient à conduire des poussettes et à regarder les moutons tondus.

Il a également publié une photo sur Instagram de lui-même en train de chanter en conduisant un tracteur.

.