Ricciardo: Je répondrai aux appels, mais je veux que cela fonctionne

Daniel Ricciardo de Renault a admis qu’il envisageait de quitter l’équipe à la fin de la saison de Formule 1 2020, mais préférerait rester dans la tenue d’Enstone.

Quittant Red Bull pour rejoindre le constructeur français au début de la saison 2019, le temps de Ricciardo en jaune jusqu’à présent a été largement décevant, car l’équipe n’a pas été en mesure de produire une voiture compétitive.

Dans le même temps, Renault a parlé d’un grand jeu sur l’utilisation de la nouvelle réglementation en 2021 comme une rampe de lancement pour contester le titre, et c’est une vision que l’Australie espère voir à travers.

“Je répondrai aux appels, c’est sûr”, a déclaré Ricciardo lorsque la question de l’intérêt des autres équipes s’est posée mercredi à Barcelone. «Mais je veux surtout que cela fonctionne.

Neuvième du championnat l’an dernier avec 54 points, Ricciardo 2019 était loin de ses jours avec l’équipe de boissons énergisantes, où il a remporté sept victoires, trois pôles et 29 podiums en cinq ans avec l’équipe.

Néanmoins, Ricciardo espère toujours que sa décision de laisser un vainqueur de la course pour une équipe de milieu de terrain sera payante.

«Je ne veux pas que je me sente comme si je venais de rejoindre Renault, que je me suis éloigné de Red Bull et que je cherchais simplement la prochaine meilleure chose. Je veux vraiment que cela se produise et que cela fonctionne. »

«De toute évidence, l’étape qui consiste à tirer le meilleur parti de cette année que nous avons fait l’an dernier et, espérons-le, à en retirer suffisamment, pour que le voyage continue au-delà de mon contrat de deux ans. C’est le scénario idéal.

“Pour parler d’autres hypothèses et de l’avenir ici et là, il est encore trop tôt.”

Interrogé par Sky Sports sur les commentaires de Ricciardo, le directeur non exécutif de Renault, Alain Prost, a exprimé l’optimisme que sa charge serait influencée par les progrès de l’équipe.

“Nous n’avons pas toutes les clés en main, mais nous voulons lui montrer que le meilleur endroit est d’être avec nous l’année prochaine”, a déclaré Prost.

“[To do that] nous devons faire 2020 beaucoup mieux que 2019, en termes de fiabilité de la voiture et du moteur, ce qui devrait être beaucoup, je pense, beaucoup mieux.

«En termes de développement, nous devons montrer ce que nous allons obtenir sur la voiture à Melbourne, au Vietnam et aux Pays-Bas. L’année dernière, nous avons apporté beaucoup de choses différentes, en particulier au milieu de la saison, qui n’ont pas bien fonctionné.

«Si vous voyez les performances de la voiture, vous êtes heureux, vous êtes confiant, nous devons donc le montrer.

“Et il sait beaucoup plus de ce que nous ferons pour la saison prochaine du côté du châssis et du moteur aussi parce que nous avons un tout nouveau moteur.”

