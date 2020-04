Ricciardo nomme ses cinq pilotes de F1 les plus sous-estimés

Date publiée: 15 avril 2020

Pour aider à éviter l’ennui du verrouillage, Daniel Ricciardo prévoit de publier des entrées de journal sur tout et n’importe quoi. Tout d’abord, ses cinq pilotes les plus sous-estimés contre lesquels il a couru en Formule 1.

Ricciardo a récemment appris qu’il avait couru contre 62 pilotes différents depuis le début de sa carrière en Formule 1 en 2011, ce qui l’a envoyé sur ce que nous espérons être de nombreux voyages dans le passé dans les semaines et les mois à venir.

Bien que son top cinq ne soit pas dans un ordre particulier, il commence par un nom que nous soupçonnons que très peu de gens s’attendaient à y voir: Marcus Ericsson.

“Marcus était toujours bien rapide quand nous traversions [the ranks]», A rappelé Ricciardo dans un article publié sur ses réseaux sociaux.

“En tant que junior, Marcus était très bien noté et je sentais que cette réputation ne durait pas vraiment quand il était en Formule 1. La vitesse, bien que ce soit définitivement là … Je sentais qu’il était probablement un peu sous-estimé.”

Le prochain sur la liste est un pilote qui nous manque cruellement: Jules Bianchi.

“Ce n’était pas comme si Jules était sous-estimé”, a expliqué Ricciardo.

“Mais nous n’avons jamais pu le voir dans une voiture haut de gamme, alors peut-être que les gens n’appréciaient pas à quel point il allait être bon … il aurait été dans une équipe de haut niveau et un vainqueur de course maintenant, c’est sûr.”

«Je sens Charles [Leclerc] fait maintenant ce que Jules aurait fait. “

Il y avait aussi de la place sur la liste pour son premier coéquipier de Formule 1, Tonio Luizzi, qui a pris Ricciardo «au dépourvu avec sa vitesse brute» et Robert Merhi, qui rappelle à l’Australien Max Verstappen dans la façon dont il «pouvait simplement se défouler». la voiture et avait un contrôle fantastique de la voiture ”.

Et, même si Jenson Button est un champion du monde de Formule 1, Ricciardo estime qu’il n’obtient pas le crédit qu’il mérite, en particulier pour la saison 2011 où Button a battu son coéquipier Lewis Hamilton «juste et carré» et sur «réel [racing] des pistes”.

Salut.

J’espère que vous restez tous en sécurité.

Je vais faire quelque chose d’un peu différent pour 2020 et partager un journal. Quelques réflexions sur la course, quelques-unes sur la vie en dehors de la F1, quelques listes, un peu de musique et d’autres sports.

Voici le premier, je vais viser à en faire un par mois 🙂

À votre santé,

Daniel pic.twitter.com/U9xTGTJKt2

– Daniel Ricciardo (@danielricciardo) 15 avril 2020

