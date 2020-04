Ricciardo: Nous devrons raccourcir les week-ends de course

La Formule 1 devra passer à des week-ends de course de deux jours afin d’enchaîner les courses les unes après les autres lorsque la saison 2020 commencera enfin, explique le pilote Renault Daniel Ricciardo.

L’Australien, qui réside actuellement dans une ferme en Australie occidentale alors que lui et le reste du réseau attendent la pandémie de COVID-19, reste optimiste que la F1 sera en mesure de poursuivre son plan pour un calendrier surchargé plus tard dans l’année, mais devra se contenter de moins d’action sur la bonne voie.

“Je pense qu’ils devraient raccourcir le week-end si nous faisions une course chaque semaine”, a-t-il déclaré à la chaîne française Canal +. «Je pense que cela devrait être un week-end de deux jours et non pas trois.

“Si nous le faisons d’une manière logistique qui a du sens – vous savez faire une phase Europe, puis une phase côté Est du monde et ensuite une phase Ouest, cela pourrait avoir du sens.”

Et tandis que le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a admis que les équipes avaient donné carte blanche aux propriétaires de F1 Liberty Media pour faire le programme comme ils l’entendent, Ricciardo maintient qu’il serait sage pour eux de toujours consulter les pilotes.

«Nous avons l’association des conducteurs [the GPDA] dont nous faisons tous partie afin qu’ils puissent nous rejoindre à travers cela et vice versa, nous pouvons tous faire des allers-retours collectifs à travers cette famille que nous avons et nous pouvons rapidement recueillir des opinions et trouver des solutions.

“S’ils présentent l’option d’un week-end de deux jours, je pense que nous, les pilotes, serions d’accord pour dire que c’est une bonne chose si cela signifie intégrer plus de courses.”

