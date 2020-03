Ricciardo: Si une autre équipe appelle, je ne vais pas bloquer l’appel

Daniel Ricciardo surveillera de près son téléphone portable cette saison alors que l’avenir de l’Australien en Formule 1 est à l’honneur mais à l’heure actuelle, le joueur de 30 ans est engagé dans le projet Renault.

Il a choqué le paddock l’année dernière quand il a annoncé qu’il allait abandonner son alma mater Red Bull pour rejoindre Renault pour un contrat de deux ans.Ainsi, lui et l’équipe du constructeur français entameront une année décisive lorsque le monde F1 Le championnat débute à Melbourne le 15 mars.

Renault doit vraiment commencer à réaliser son potentiel tandis que Ricciardo, hors contrat à la fin de l’année, doit rester dans la vitrine de la saison Silly si Ferrari ou Mercedes venaient appeler.

«Tout le monde sait comment ce sport fonctionne. Si une autre équipe appelle, je ne vais pas bloquer l’appel ou quoi que ce soit. Je vais y répondre et écouter ce qu’ils ont à dire », a déclaré Ricciardo à . lors des essais de pré-saison de F1 en Espagne.

«Ce que Renault doit également savoir, et je suis convaincu que je le pense, c’est que je suis toujours à 100% un pilote Renault et que je n’ai pas l’intention de partir pour le moment. Je veux que ça marche.

“Je ne veux même pas penser” si ça ne marche pas, alors je trouverai autre chose “. Je veux vraiment avoir le récit maintenant: nous allons essayer de trouver un moyen de faire fonctionner cela », a-t-il ajouté.

Ferrari a signé Charles Leclerc jusqu’à la fin de 2024, tandis que Red Bull a Max Verstappen sous contrat pour les quatre prochaines années, et le champion à six reprises Lewis Hamilton devrait s’engager à rester chez Mercedes.

Cela laisse, cependant, des postes vacants potentiels dans les seconds créneaux de conducteur.

«Charles et Max ayant signé tôt, cela réduit en quelque sorte la spéculation. Je suppose que Lewis est le suivant. Et puis il y a moi », a expliqué Ricciardo.

«J’ai l’impression que le truc Ricciardo / Red Bull vient de se produire, donc je suppose que nous pourrions être dans une position similaire avec les médias et tout cela dans les prochains mois. J’ai traversé une période assez mouvementée en quittant Red Bull, donc je pense que quoi qu’il arrive, ce sera moins sauvage. »

Ricciardo a remporté sept courses avec Red Bull, avec trois pole positions, avant d’étonner l’équipe – après des mois de délibération – en décidant de rejoindre d’anciens partenaires moteurs Renault.

Renault, qui avait terminé quatrième en 2018, est tombé à la cinquième place derrière McLaren l’année dernière avec le meilleur résultat de Ricciardo, une quatrième place à Monza.

Cette année, il a dit qu’il y avait un nouvel optimisme autour de l’usine et qu’il se sentait plus établi: «Il y a beaucoup de choses en jeu pour moi, je veux toujours évidemment faire ce travail et essayer de le prouver à moi-même et à beaucoup d’autres.

“De plus, l’équipe a un point à prouver et elle pense qu’elle doit offrir quelque chose de mieux pour moi. Nous avons tous les deux un travail à faire. »

L’Australien, qui a une maison de vacances à Los Angeles mais a récemment acheté une place à Monaco après des années de location, est devenu célèbre pour son large sourire, son caractère farfelu et sa disposition détendue.

Il a dit, cependant, qu’il y avait un autre Ricciardo moins évident: «Il y a un compétiteur en moi qui, je vais être honnête, même mon entraîneur Michael ne le sait pas.

«Je pense qu’il y a quelque chose en plus en moi. Je pense que certaines choses que je garde pour moi aussi pour la fierté de savoir que c’est juste quelque chose que je sais toujours au plus profond de moi et que je n’ai pas besoin de partager. Ou partagez 99% mais pas les 100%.

«Pour le dire franchement, je le veux vraiment. Autant je m’amuse et plaisante et j’ai d’autres intérêts dans la vie, cela signifie plus que tout pour moi. Je sais que lorsque les efforts se feront sentir, je suis prêt à aller jusqu’au bout », a ajouté le grand Australien souriant avec la férocité d’un blaireau au miel.

