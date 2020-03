Ricciardo: un trait clé de Hamilton est sous-estimé

Date publiée: 10 mars 2020

Daniel Ricciardo a déclaré que Lewis Hamilton n’obtenait pas suffisamment de crédit pour sa capacité à livrer sous pression constante.

Hamilton est en lice pour un septième titre de champion du monde en 2020 et, en cas de succès, cela le mettrait sur un pied d’égalité avec Michael Schumacher sur la liste de tous les temps du championnat du monde.

Le Britannique a régulièrement reçu une voiture capable de lui procurer, à lui et à son équipe Mercedes, la gloire du titre, mais Ricciardo pense que sa capacité à faire face au poids des attentes est un attribut qui est sous-estimé.

“Là où beaucoup de gens ne donnent pas à Lewis son dû, c’est que même s’il a eu la meilleure voiture au cours des dernières années et peut-être qu’il l’a eu plus facilement que les autres, ses coéquipiers l’ont aussi, et il est sorti et a livré”, Ricciardo dit via le Sydney Morning Herald.

«Je peux me rapporter à ce que Lewis traverse parce que je me suis battu pour des victoires, mais je ne peux pas tout comprendre – je ne suis pas allé à Abu Dhabi pour la dernière course avec le titre en jeu et il l’a fait, et la plupart du temps, il s’est imposé.

«Pour faire face à ce genre de pression constante, cela fait de vous un personnage fort. Je respecte cela à 100%, et vous ne pouvez pas lui retirer cela. “

Le nouveau coéquipier de Ricciardo chez Renault, Esteban Ocon, a également félicité Hamilton pour avoir travaillé avec lui pendant son séjour avec les Silver Arrows.

“Les gens diraient” il ne travaille pas si dur “, mais ce n’est pas vrai”, a déclaré Ocon.

«Lewis a une vie très remplie, mais il utilise très bien son temps pour travailler. Bien que cela semble être une chose facile, il est difficile en F1 de revenir en arrière et de se concentrer sur une chose à une autre, et il le fait avec brio.

“Ce qui était très impressionnant à voir, c’est qu’il réussit à tout faire à un niveau aussi élevé, et sur la piste, c’est un animal.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.