Ricciardo vs Ocon: sera-ce la guerre ou la paix?

Renault a abandonné Nico Hulkenberg à la fin de la saison dernière pour faire place au jeune hotshot Esteban Ocon qui reviendra en Formule 1, après un an en marge, pour associer le vétéran expérimenté Daniel Ricciardo.

Maintenant, ils ont deux chauffeurs à différentes étapes de leur carrière; Ricciardo est établi, respecté, méchamment rapide avec un habile racecraft embauché pour diriger la résurgence de Renault. Mais après sa première saison en jaune et noir passée au cœur du champ de bataille du milieu de terrain, l’expérience a transformé la tourmente australienne toujours souriante en baissant la garde.

Néanmoins, si un conducteur peut mener une charge, c’est Ricciardo, il reste maintenant à voir si Renault peut lui fournir les outils nécessaires pour faire les affaires, car l’année dernière, il a négligé de le faire.

Ocon a passé deux ans et demi, dont deux à Force India où il a passé beaucoup de temps enfermé au combat avec son coéquipier Sergio Perez aux dépens de l’équipe. Indéniablement rapide, le Français peut être enclin à des moments imprudents tels que trébucher sur le leader de la course, Max Verstappen, alors qu’il était enroulé lors du Grand Prix du Brésil 2018.

Sur ce, s’il y a un pilote qui veut prouver qu’il est meilleur que Max, c’est bien le jeune Esteban. Nemesis me vient à l’esprit. Et c’est une querelle qui a ses racines dans le karting.

Cependant longtemps avant que Ricciardo ne puisse tenter de gagner des courses pour Renault et Ocon affronter le puissant Max, la paire doit se battre.

Ricciardo, 30 ans, n’a rien à prouver en F1, il ne lui manque que dans ce qui a été une carrière impressionnante jusqu’à présent, un entraînement avec Ferrari. Chez Renault, il sera limité par ce qu’ils peuvent lui donner pour conduire.

Il en va de même pour Ocon, mais le joueur de 23 ans a tout à prouver. Est-il vraiment si bon? Peut-il contenir son agression? At-il le tempérament? De nombreuses questions recevront une réponse cette année quand il montera à nouveau sur la plus grande scène de tous, désireux de faire ses preuves et de commencer à se tailler son propre héritage.

Face au Honey Badger, il n’y aura nulle part où se cacher pour le Français, mais l’objectif principal sera de savoir comment battre Daniel qui, à son tour, aura les mêmes pensées occupant les heures de grande écoute dans son esprit avant la nouvelle saison.

Bien sûr, la «feud» n’a pas encore commencé, donc pour l’instant le spin est tout à fait positif, avec Ricciardo cité: «J’ai hâte de me fondre dans l’équipe mieux après avoir passé une saison complète derrière nous – donc les choses vont être plus faciles dans ce sens.

«J’ai beaucoup appris sur moi-même et évidemment beaucoup sur l’équipe. L’un des apprentissages les plus importants pour moi a été qu’il ne s’agit pas seulement d’avoir le gars le plus intelligent dans le paddock de Formule 1 – il faut que chaque individu de l’équipe tire le meilleur de lui-même.

«Avec les gens avec qui je travaille le plus, il s’agit d’essayer de trouver le meilleur moyen de travailler, d’essayer de les aider à devenir leur meilleur moi, puis de trouver où je peux le mieux réussir le jour. J’ai apprécié cette expérience jusqu’à présent et construire quelque chose avec Renault », a ajouté Ricciardo, sept fois vainqueur du Grand Prix en presque dix ans en F1.

Le plaisir d’Ocon d’être de retour était palpable lorsqu’il s’est installé dans le cockpit de Renault pour des tests au Yas Marina Circuitlate l’année dernière. Il est arrivé de Mercedes plein d’inspiration et d’ambition: «C’est très excitant et j’ai hâte de tester la nouvelle voiture à Barcelone.

«Nous avons eu beaucoup de temps pour nous préparer et je me sens prêt pour le défi. J’ai vraiment hâte de recommencer à courir – là où je veux être – après avoir attendu un an. Il y a beaucoup de nouveaux éléments sur la voiture de cette année et les gars ont travaillé dur pour trouver des performances supplémentaires.

“Tout est question de détails en Formule 1 et j’ai vu pas mal de détails sur la Renault R.S.20. C’est excitant de voir le design, mais la prochaine chose que vous voulez, c’est d’être au volant et de ressentir ce que c’est », a ajouté Ocon, un« vétéran »de deux saisons en F1.

Pendant ce temps, Renault a également confirmé le jour que le pilote chinois de 20 ans, Guanyu Zhou, avait été promu pilote d’essai. En tant que recrue, il a terminé septième du Championnat de Formule 2 2019

“Je suis impatient de devenir le pilote d’essai de l’équipe”, a déclaré Zhou. «C’est une autre étape par rapport au développement pilote en 2019. Cette année, j’ai une opportunité encore meilleure, ce qui signifie travailler plus dur qu’auparavant, obtenir le plus d’informations possible pour conduire une Formule 1 et, en même temps, améliorer les domaines de la l’équipe doit travailler pour les aider à s’améliorer à l’avenir. »

