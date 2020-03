Richards: Liberty est arrivé très tard dans sa décision concernant l’Australie

L’ancien directeur de l’équipe de BAR-Honda et Benetton, devenu président de Motorsport UK, David Richards a remis en question la gestion par Liberty Media de la pandémie de COVID-19 lors de ce qui devait être le premier match de la saison de Formule 1.

Les organisateurs ont persévéré avec le Grand Prix d’Australie alors que la pandémie faisait surface en Chine et a forcé le report anticipé de cette course. Par la suite, tout indique que le coronavirus doit être pris au sérieux.

Malgré cela, le camp de préparation du cirque F1 à Melbourne s’est engagé à courir le 15 mars, mais a ensuite été contraint de faire une annonce de report / annulation à la onzième heure alors que la foule se rassemblait aux portes d’Albert Park le matin du FP1, tirant- la prise à la colère de nombreux détenteurs de billets qui étaient là pour assister au week-end.

Richards a déclaré dans une interview à la Press Association: «Liberty était très en retard dans sa décision concernant l’Australie. C’est très difficile et je ne suggère pas une seule minute que ce fut une décision facile, mais étant donné le nombre de personnes qui ont voyagé en Australie en provenance de divers pays d’Europe, c’était une chose inappropriée à faire.

«Une semaine à l’avance, ils auraient pu prendre la décision d’annuler. À l’approche d’une nouvelle saison, il y a un grand élan et de grandes attentes. Il est facile de dire tout cela avec du recul, mais personne ne nie que cela aurait pu être mieux fait. »

En revanche, Richards a fait l’éloge de la position et du comportement du sextuple champion du monde de F1 de sport, «Lewis Hamilton a parlé pour la plupart lorsqu’il s’est prononcé sur la question. Il a vraiment mûri et est devenu majeur et représente un côté très positif de la F1 et de la conscience du sport.

«Il n’a pas peur de dire ce qu’il pense et je l’en félicite», a ajouté Richards.

Alors que Liberty a été contraint d’annuler la première moitié de la saison de F1, tout comme tous les sports de la planète ont dû faire face à l’incertitude. Alors que Hamilton a utilisé sa vaste plate-forme de médias sociaux pour garder ses abonnés positifs avec des conseils engageants en ces temps sans précédent.

