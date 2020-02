Robert Kubica conduira l’Alfa Romeo pour la première fois à Barcelone

Date publiée: 18 février 2020

Robert Kubica donnera le coup d’envoi au programme de prétests d’Alfa Romeo après avoir été nommé pour la première fois sur son calendrier de pilotes à Barcelone.

Le Polonais, qui a subi des blessures qui ont changé sa vie à la suite d’un accident de rallye en 2011, a fait un retour sensationnel en Formule 1 en 2019 alors qu’il s’alignait aux côtés de George Russell à Williams.

Mais, il a décidé qu’une saison serait sa dernière avec l’équipe à la suite d’une misérable campagne qui s’est principalement déroulée au fond de la grille.

Cependant, Kubica restera dans les cercles de Formule 1 en 2020 après avoir décroché un poste de pilote de réserve chez Alfa Romeo avec l’aide de ses sponsors de longue date Orlen, qui figurent sur la nouvelle voiture.

La nouvelle Alfa a déjà fait un tour avec Kimi Raikkonen dans le cadre d’une journée de tournage le jour de la Saint-Valentin, mais Kubica sera au volant mercredi matin lorsque le premier jour des tests de pré-saison commencera sur le Circuit de Catalunya.

Kubica conduira dans la matinée avant qu’Antonio Giovinazzi ne prenne le relais pour l’après-midi. Raikkonen aura une journée complète à son actif jeudi et Giovinazzi le sera également vendredi.

Premier calendrier des pilotes d’essai jusqu’à présent:

Mercedes – TBC

Ferrari – Weds: Vettel jeudi: Leclerc (AM) / Vettel (PM) ven: Charles Leclerc

Red Bull – Weds: Verstappen Jeu: Albon Fri: Verstappen (AM) / Albon (PM)

McLaren – Mercredis: Sainz Jeudi: Norris Ven: Norris (AM) / Sainz (PM)

Renault – TBC

Racing Point – Weds: Perez Jeudi: Stroll Ven: Perez (AM) / Stroll (PM)

Haas – Mercredis: Magnussen Jeudi: Grosjean Ven: Grosjean (AM) / Magnussen (PM)

AlphaTauri – Mer: Kvyat Jeu: Gasly Ven: Kvyat (AM) / Gasly (PM)

Alfa Romeo – Mercredi: Kubica (AM) / Giovinazzi (PM) / Jeudi: Raikkonen Ven: Giovinazzi

Williams – Mer: Russell (AM) / Latifi (PM) Jeu: Russell Fri: Latifi

