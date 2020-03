Robert Kubica continue de hisser le drapeau d’Alfa Romeo – Tests à Barcelone – Jour 4

Le pilote polonais Robert Kubica a maintenu la tendance Alfa Romeo lors des essais sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, réalisant à nouveau aujourd’hui le meilleur moment pour relancer les courses. Activité intense sur la piste de Montmeló avec 19 pilotes.

Précisément aujourd’hui, le jour où le record des pilotes de piste a été battu pendant la pré-saison, ce devait être un pilote d’essai qui prenait le meilleur temps de tous. Bien qu’il ne soit pas un démarreur, si quelque chose ne manque pas, Robert Kubica est pratique. Le Polonais était le seul capable de descendre à 1: 16 942 aux commandes de la C39 et de chausser les pneus tendres. Le bilan d’Alfa Romeo est plus que positif, car il ajoute sa deuxième journée en tête du calendrier grâce au record de Kimi Räikkönen la semaine dernière.

Kubica a alterné avec Räikkönen, tout comme Hamilton et Bottas (Mercedes), Vettel et Leclerc (Ferrari), Albon et Verstappen (Red Bull), Sainz et Norris (McLaren), Ricciardo et Ocon (Renault), Gasly et Kvyat (Alpha Tauri), Stroll and Pérez (Racing Point), Latifi et Russell (Williams). Seul Haas a décidé de donner tout le contrôle à Romain Grosjean aujourd’hui.

La Coupe du monde dans son intégralité a été consacrée aujourd’hui à tester diverses innovations et configurations. Par exemple, Alfa Romeo a installé une nouvelle aile avant qui semble fonctionner, tout comme Williams. Au lieu de cela, Ferrari a testé une nouvelle configuration d’aile arrière, tandis que McLaren a introduit un nouveau diffuseur. Vettel et Sainz sont même allés jusqu’à assembler un composé Pirelli expérimental, sans aucune marque.

Il convient de noter que la séance de l’après-midi a été lente à voir des enregistrements plus rapides que le matin. Après Robert Kubica (Alfa Romeo), Max Verstappen (Red Bull), qui a arrêté le chronomètre à 1: 17,347; tandis que Sergio Pérez l’a fait en 1: 17.428, tous les deux en fin d’après-midi.

Clôture du «top 5», les deux Alpha Tauri, Daniil Kvyat et Pierre Gasly. Les petits frères Red Bull ont testé aujourd’hui un nouveau moteur Honda évolué, avec lequel ils auraient pu gagner quelques secondes. La preuve la plus évidente de cette amélioration de Honda est Alexander Albon (Red Bull), qui avec le même composé dur que Lewis Hamilton a été 12 millièmes plus rapide que les Britanniques.

Poursuivant avec les unités de puissance, Ferrari est celle qui fournit ses moteurs à Alfa Romeo, qui semble avoir un bon rythme. Pourtant, Ferrari est à l’honneur pour d’autres raisons. Dans la matinée, Sebastian Vettel a joué dans le premier drapeau rouge avec son haut. Le quadruple champion du monde était dixième aujourd’hui, tandis que Leclerc était treizième.

Demain, les tests se poursuivront sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Ce furent les moments de la journée:

C5

C3

S. Pérez

MEX

Racing Point / RP20

C3

D. Kvyat

RUS

AlphaTauri / AT01

C3

P. Gasly

FRA

AlphaTauri / AT01

6

7

C2

L. Promenade

CAN

Racing Point / RP20

9

S. Vettel

ALE

Ferrari / SF1000

C3

11

D. Ricciardo

AUS

Renault / R.S.20

C2

C. Sainz

ESP

McLaren / MCL35

13

C. Leclerc

LUN

Ferrari / SF1000

14

15

16

R. Grosjean

FRA

Haas / VF-20

17

L. Norris

GBR

McLaren / MCL35

18

K. Räikkönen

FIN

Alfa Romeo / C39

19

E. Ocon

FRA

Renault / R.S.20

.