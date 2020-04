Robert Kubica: des voitures plus légères signifieraient une meilleure course

Date publiée: 11 avril 2020

Le pilote de réserve d’Alfa Romeo, Robert Kubica, estime que l’allégement des voitures est le moyen le plus simple d’améliorer la course en F1.

En plus de réduire les coûts en spirale de la Formule 1, la nouvelle réglementation, qui devrait entrer en vigueur à partir de 2022, a été conçue pour encourager davantage de dépassements en réduisant l’effet négatif que les voitures ont sur l’appui des autres.

Mais Kubica pense que le moyen le plus simple d’améliorer la course serait simplement d’alléger les voitures de Formule 1.

Le pilote polonais parlait au directeur du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, sur Instagram.

«Je réduirais certainement le poids de la voiture. Je pense qu’il y aurait plus d’un avantage et dans différentes régions également », a-t-il déclaré.

«Tout d’abord, les voitures seront plus agréables à conduire, plus réactives et elles vous donneront une chance de récupérer. Il y aura donc moins d’instabilité lorsque la voiture glissera. Cela signifie que la voiture serait plus facile à attraper et qu’elle débloquerait une conduite plus agressive.

«Cela aidera également les pneus car la force passe au pneu par la force d’appui. Les voitures sont maintenant beaucoup plus grandes et beaucoup plus lourdes. Je pense donc que les pneus sont beaucoup plus sollicités qu’il y a 10 ans.

«Cela rendra la vie des pneus plus facile, ce qui ouvrira également la possibilité de les attaquer davantage, de conduire plus agressivement. Je pense que ce sera le moyen le plus efficace d’améliorer le spectacle et aussi le ressenti des pilotes, ce qui est une ligne très courante, car si les pilotes sont capables d’attaquer plus, ce sera un meilleur spectacle. »

Après son retour en Formule 1 l’an dernier avec Williams, Kubica a déménagé chez Alfa Romeo pour agir en tant que pilote de réserve pour 2020, amenant son sponsor principal Orlen avec lui.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.