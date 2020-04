Robert Kubica n’a jamais été aussi bon en F1 que lorsqu’il faisait du karting

Date publiée: 17 avril 2020

Robert Kubica a déclaré qu’il n’était jamais aussi bon pilote en Formule 1, ni dans aucune autre catégorie d’ailleurs, par rapport à ses jours de karting.

De nombreux pilotes ont utilisé le temps d’arrêt actuel pour faire des trajets dans la mémoire et Kubica est revenu sur ses premières étapes lorsqu’il a quitté la Pologne pour l’Italie pour commencer sa montée dans les rangs de la Formule 1.

“La raison pour l’Italie est que toutes les courses principales étaient là, et le sont toujours, ainsi que les fabricants de châssis et de moteurs les plus importants”, a-t-il rappelé dans une interview Instagram avec Mario Isola de Pirelli.

«L’Italie est une sorte de centre pour le monde du karting. À l’époque, c’était le championnat le plus fort d’Europe, même au monde. »

«En Pologne, la F1 n’était pas à la télévision, les rallyes étaient beaucoup plus populaires et seuls quelques pilotes avant moi se sont essayés au karting sur la scène internationale.

«Je me souviens de ma première course hors de Pologne, nous y sommes arrivés en van avec un mécanicien. Lors des premiers essais libres, j’ai vu ces beaux pilotes officiels des grandes équipes, tous ces jolis karts et ces casques. J’avais un casque blanc ordinaire, un costume et un kart sans marque. »

Kubica a poursuivi en disant qu’il n’a jamais été en mesure de reproduire véritablement ses compétences de conduite ou son succès dans les autres catégories dans lesquelles il a couru par rapport au karting.

“Il me semble que je n’ai jamais été aussi bon pilote dans d’autres catégories que je l’étais en karting”, a-t-il ajouté.

«J’étais très bon en carburation, ce qui était très important.

«De nos jours, il y a beaucoup de capteurs, de données, de tirets affichés, le karting a évolué en tant que technologie.

«Dans le passé, il y avait un petit tiret avec des nombres de tours par minute et tout ce que vous faisiez, comme le réglage fin de la carburation et du moteur, c’était par vos oreilles.

«J’ai appris très rapidement grâce à mon père. Il y a eu des leçons difficiles et j’ai réalisé que j’avais gagné beaucoup plus que je n’aurais dû gagner, juste parce que j’étais plus sournois.

“Parfois, à cause de la vitesse, je ne pouvais pas gagner mais j’ai gagné des courses qui étaient impossibles à gagner.”

