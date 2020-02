Robert Kubica: Ravi d’avoir une équipe qui valorise ce que je dis

Date publiée: 26 février 2020

Robert Kubica aime les différences entre la Williams F1 de l’année dernière et sa nouvelle voiture, l’Alfa Romeo C39.

S’éloignant de Williams après une misérable première et unique saison avec l’équipe Grove, Kubica a pris le rôle de pilote de réserve d’Alfa Romeo pour la saison 2020.

Ce travail comprend le temps de suivi pendant les tests.

Kubica a passé mercredi matin à parcourir le Circuit de Catalunya, couvrant 53 tours avec un meilleur temps de 1: 16.942.

Il était de 1,5s sur ce que les pilotes Williams, dirigés par le remplaçant de Kubica, Nicholas Latifi, ont fait dans leur FW43.

“En définitive, lorsque vous sautez d’une voiture que je conduisais l’année dernière à la voiture de cette année, cela fait une grande différence”, a déclaré Kubica dans une interview avec le site officiel de la F1.

“Je suis heureux qu’ils [Williams] faire un grand pas en avant, il y a beaucoup de gens qui font un bon travail là-bas, donc c’est agréable de voir Williams un peu en arrière dans la bataille.

“Mais certainement [the cars are] rapide, mais aussi rapide ne signifie pas toujours plus difficile et, en fait, l’année dernière, il a été plus difficile de boucler deux ou trois secondes plus lentement que maintenant.

«Mais quoi que vous conduisiez, rien de facile en Formule 1 – Mercedes, Ferrari ou Williams, il y a toujours des difficultés.

“Ce que vous devez viser, c’est faire votre travail du mieux que vous pouvez et essayer d’extraire le maximum de votre package.”

Le temps au tour de Kubica n’était pas seulement meilleur que celui de Williams, il était le plus rapide de tous mercredi.

Le pilote polonais a terminé à 0,405 s du Max Versatppen de Red Bull.

Kubica, cependant, estime qu’il y a plus à venir d’Alfa Romeo.

“Je pense que nous avons quelque chose dans la poche et certainement de nouvelles pièces à venir”, a-t-il expliqué.

«Nous avons en fait amélioré quelques domaines où nous avons eu du mal la semaine dernière, où mon sentiment et, en fait, tous les pilotes étaient que nous devons nous améliorer et la réaction a été très rapide.

«Je dirais encore un peu d’optimisation, mais c’est agréable de voir l’équipe réagir rapidement et essayer de… donner de la valeur à ce qu’elle dit.

«Nous avons encore plus de performances dans notre voiture, certainement. Comme toujours, les tests hivernaux sont assez actifs et occupés, et ce qui est également très chargé, c’est le temps après avoir conduit la voiture pour essayer de choisir les bonnes choses et de faire les bonnes évaluations. »

Il a ajouté: «Dans l’ensemble, la matinée a été positive. Vous avez toujours pour objectif de faire votre programme de course – nous avons eu quelques petits problèmes mais heureusement, cela ne nous a pas affectés.

«Nous avons terminé 90%, je dirais de ce qui a été ciblé ce matin. Le sentiment était bon, en fait c’était déjà bon la semaine dernière, nous avons donc quelques pièces sur la voiture, des modifications et des ajustements, et maintenant nous devons parcourir les données pour essayer de mieux les comprendre.

«Vous pouvez vous attendre à ce que les conditions puissent avoir de grands effets alors maintenant nous devons faire nos devoirs et essayer de comprendre ce que nous pouvons continuer, ce que nous pouvons améliorer.

«Les deux prochains jours et demi sont extrêmement importants, c’est la dernière fois avant que nous frappions l’Australie et j’espère que nous serons prêts. Nous savons de façon réaliste ce que nous pouvons faire, mais nous devons nous assurer que nous faisons de notre mieux de notre côté. »

