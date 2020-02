Robert Kubica rentre chez lui à Alfa Romeo

Date publiée: 19 février 2020

De retour à Sauber, l’équipe avec laquelle il a commencé sa carrière en Formule 1, Robert Kubica dit qu’il est «enfin» de retour chez lui.

La saison dernière, Kubica était de retour sur la grille de Formule 1, au volant de Williams.

Cependant, se sentant plus comme une «chicane mobile» que comme un pilote de course, il a quitté l’équipe même si cela signifiait que ses jours de course en F1 étaient terminés.

Kubica a signé un accord avec Alfa Romeo, l’équipe Sauber rebaptisée, pour être son pilote de réserve pour la saison 2020.

S’adressant au site officiel de la F1, il a déclaré: «Quand j’ai commencé ma carrière en Formule 1 en 2006, j’ai commencé à Hinwil [Switzerland] donc j’ai 14 ans de plus – je suis dans un rôle un peu différent mais c’est agréable de voir autant de visages identiques, les mêmes personnes qui ont fait tout pour moi.

«Beaucoup de choses ont changé parce que la F1 a réellement changé, beaucoup, et l’équipe évolue, mais l’ADN de l’équipe est toujours le même. Je suis enfin rentré chez moi et j’espère que nous avons une bonne année. “

Son nouveau rôle signifiait que le pilote polonais était le premier à mettre l’Alfa Romeo C39 à l’épreuve lors des tests de pré-saison.

Il a parcouru 59 tours du Circuit de Catalunya mercredi matin avec un meilleur temps de 1: 18,386, à seulement 1,4s du temps de Lewis Hamilton.

“En ce qui concerne mon poste, mon rôle au sein de l’équipe est bien sûr un peu différent, mais en fait, en 2006, j’ai commencé en tant que pilote de réserve, bien qu’à ce moment-là, les tests se faisaient pratiquement chaque semaine, donc j’avais un peu plus de temps, ou beaucoup plus de temps, dans la voiture.

«En tant que pilote de réserve, j’aurai quelques tâches, pas de course, mais cela ne signifie pas que je serai en vacances. Je participerai probablement à la plupart des courses ou à presque toutes les courses en tant que pilote de réserve, au cas où, espérons-le, non, quelque chose arriverait à Kimi [Raikkonen] ou Antonio [Giovinazzi], Je vais intensifier.

“[The] le simulateur est un sujet assez important dans les temps actuels de Formule 1 où les tests sont limités », a-t-il ajouté,« le simulateur joue un rôle assez important et prend beaucoup de temps et beaucoup d’efforts. Nous avons un nouveau simulateur, nous essayons de le développer pour le faire fonctionner et j’espère qu’il nous donnera un bon outil pour préparer les courses et être bénéfique. »

