Robert Kubica se sentait comme une «chicane mobile» chez Williams

Date publiée: 19 février 2020

Robert Kubica a décrit la Williams FW42 de l’année dernière comme une «chicane mobile» dans une interview accordée à une publication polonaise.

Le remarquable retour de Kubica sur la grille de Formule 1 a conduit à une saison sans précédent avec Williams, qui a couru presque exclusivement au fond de la grille pendant 21 week-ends de course consécutifs.

Le Polonais a réussi à gratter le seul et unique point de Williams après une double disqualification pour Alfa Romeo lors du Grand Prix d’Allemagne, mais la frustration de la saison dernière est toujours d’actualité en parlant de sa campagne de retour.

“Je me sens comme si j’étais dans une chicane mobile”, a déclaré Kubica dans une interview avec Przeglad Sportowy.

«Vous essayez de montrer la voie le plus efficacement possible et ne perdez pas trop de temps, mais vous comprenez alors que si vous laissez une seconde ou une seconde et demie, pratiquement rien ne change.

«Il en va de même pour le départ: on essaie de prendre des risques, on essaie de dépasser un ou deux pilotes dans le premier tour, mais ensuite on se demande si ça vaut le coup puisqu’ils vous rattraperont à nouveau dans quelques virages. “

Kubica double ses fonctions de pilote de réserve chez Alfa Romeo avec une conduite en DTM avec BMW en 2020 et, alors qu’il ne termine pas d’exclure un autre retour de Formule 1, il admet que son temps pourrait être écoulé.

Tout est possible, mais je suis conscient que je ne reviendrai peut-être pas sur le réseau à l’avenir », a ajouté Kubica.

“La Formule 1 est la Formule 1: il y a cinq ou six ans, personne ne pensait que je serais de retour, mais je n’ai jamais fermé la porte et je l’ai fait.”

Le Polonais est le premier pilote de la nouvelle Alfa Romeo lors des essais de pré-saison à Barcelone, qui débuteront mercredi sur le Circuit de Catalunya.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.