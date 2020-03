Romain Grosjean: Au moins Gene Haas est clair

Date publiée: 25 mars 2020

Face à la perspective d’une fermeture de Haas F1 à la fin de cette saison, Romain Grosjean dit qu’au moins Gene Haas est ouvert sur sa position.

Haas a eu une misérable campagne 2019, marquant seulement 28 points alors que la détérioration de la relation de l’équipe avec le sponsor en titre Rich Energy s’est jouée sur Twitter.

Cela a conduit le propriétaire de l’équipe, Haas, à admettre qu’il ne resterait pas en F1 si 2020 était plus ou moins la même chose.

“J’attends juste de voir comment la saison commencera”, a-t-il déclaré à Autosport.

«Si tout commence bien, il y a peut-être une possibilité que nous puissions continuer.

“Mais si nous avons une autre mauvaise année, ce ne serait pas si favorable.”

La pression est désormais fermement exercée sur Haas et ses deux pilotes, Grosjean et Kevin Magnussen, pour produire les résultats cette saison ou risquer d’être au chômage.

Grosjean a salué l’honnêteté de Haas.

“Au moins, il clarifie les choses”, a déclaré le Français à Canal +.

“Il n’y a rien de pire que quelqu’un qui dit” Non, non, nous resterons en Formule 1, tout va bien, etc. “, pour arrêter le tout complètement par surprise.”

Grosjean dit qu’il comprend que Haas, qui est également copropriétaire d’une équipe NASCAR, court pour gagner.

«Gene était clair: il a rejoint la F1 pour mettre la marque Haas Automation sur la carte. Il a désormais cette réputation et la marque est bien connue.

«Il est venu en Formule 1 aussi parce qu’il aime le sport automobile, c’est un vrai passionné d’essence.

«Maintenant, y a-t-il une seule personne proche de Haas qui a aimé regarder les courses de Formule 1 en 2019? Je comprends parfaitement ce qu’il a dit et je le trouve plutôt positif. »

Le joueur de 33 ans est convaincu que que ce soit avec Haas à la barre ou avec quelqu’un d’autre, l’équipe continuera en F1 en 2021.

“Bien sûr, tous les mécaniciens pensent” Vraiment? Mais que va-t-il se passer? “, Ils ont encore des doutes”, a ajouté Grosjean. «Mais la direction, les conducteurs et les ingénieurs savent que nous devons travailler.

“Ensuite, en ce qui concerne la mécanique, je suppose que si Gene tire la prise, l’équipe restera ou sera achetée, car c’est une grande équipe avec un modèle à succès et a des gens qui peuvent travailler efficacement.”

