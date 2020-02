Romain Grosjean: Ce devait être moi qui filais dans les tests

Date publiée: 21 février 2020

Romain Grosjean a été le premier pilote à percuter le mur lors des tests de pré-saison, faisant tourner son Haas et endommageant l’aile arrière.

Grosjean a remplacé son coéquipier Kevin Magnussen au jour 2 de l’épreuve de trois jours.

Le Français était le pilote le plus achalandé sur piste, avec 158 tours.

Cependant, cela s’est avéré être un de trop.

Grosjean s’est trompé lors de son 158e tour, a filé dans le virage 3, s’est laissé tomber dans le gravier et a cogné le mur.

Grosjean tourne au virage 4 et franchit les barrières # F1Testing pic.twitter.com/QQfsELDM89

– Formule 1 (@ F1) 20 février 2020

“J’ai tourné, ce devait être moi qui tournais!” dit-il à Formulaspy.

«Je ne pense pas que je serai le seul. Je ne suis pas le premier, mais il n’y avait tout simplement pas assez d’espace là-bas.

«La température a baissé en fin de journée et les pneus sont sortis par la fenêtre.

“Nous avions prévu 20 autres tours, environ 180 au total – avec deux jours de retard sur huit l’année dernière, c’est un gros morceau à perdre et nous essayons de faire autant que possible.”

L’impact a endommagé l’aileron arrière du VF-20, ce qui a mis fin très longtemps à Grosjean sur la bonne voie.

«Vous pouvez entraîner votre cou autant que vous le souhaitez à la maison, mais votre cou ira toujours à un moment donné», a-t-il déclaré.

«Je me sens bien dans la voiture et le relais que je faisais se passait très bien. Je viens de perdre la température des pneus.

«Nous avons suivi une bonne partie du programme, essayé autant de choses que possible en une journée et il y en a encore plus à essayer demain.

«Nous ne cherchons pas à faire la voiture sur un tour ou à la configurer, nous testons simplement chaque option et voyons ce qu’elles font, et travaillons sur les problèmes de corrélation que nous avons eu l’année dernière et nous assurons que nous sommes en ligne et heureux avec ça. “

Quant aux pensées du patron de l’équipe Haas, Guenther Steiner, le regard en dit long.

Idem, mec. pic.twitter.com/g2x9GJDW4A

– Ky (@FiftyBucksss) 20 février 2020

“Nous voulions faire la distance de toute la journée, mais nous pensons qu’il nous manquait environ 20 tours”, a déclaré le patron.

«Romain était assez clair sur le fait que les pneus venaient de glisser et le tour avant de faire de même. Le tour avant que nous ayons regardé les données et ça s’est cassé.

«Il a dit qu’il tournait et qu’il est revenu sur la piste, il a heurté quelque chose mais les dégâts ne sont pas importants. Certes, l’aileron arrière est endommagé mais rien d’autre, la suspension est bonne. La voiture sera de retour demain sans problème.

“Évidemment, faire autant de tours que vous le planifiez mais vous ne vous y attendez pas car nous avons eu deux très bons jours. Hier, nous avons fait 100 tours, aujourd’hui nous en avons fait près de 160 – c’était une très bonne journée et nous avons beaucoup appris.

«Parfois, nous nous attendons vraiment à faire beaucoup et à faire mieux que ce à quoi nous nous attendions.»

