Romain Grosjean discute de la gestion des trolls sur Internet

Date publiée: 8 mars 2020

Romain Grosjean efface simplement les critiques des trolls Internet, disant que les gens de la rue ne font pas de commentaires désagréables.

Le Français a conservé son siège à Haas pour 2020, alors que beaucoup s’attendaient à ce qu’il aille à Nico Hulkenberg après que Grosjean n’a marqué que huit points en 2019 et a été impliqué dans plusieurs incidents.

Cette décision a attiré une réaction négative de certains fans en ligne, mais Grosjean ne se permet pas d’être affecté par les actions des trolls sur Internet, affirmant que les gens de la rue ne lui feraient pas de commentaires aussi méchants.

S’adressant à Autosport, il a déclaré: «Il n’y a pas longtemps, je suis allé voir un concert avec ma femme. Nous avons posté un selfie et un gars commentant [abuse] sur elle a obtenu un coup de pied hors de lui.

«Dans la rue, tu ne rencontreras jamais un gars qui te dira des choses en face.

«Je ferais mieux d’être aimé ou détesté que de ne pas avoir de charisme du tout.

“Il y a des gens qui me soutiennent, d’autres qui ne le font pas – je comprends cela.

«Parfois, nous pouvons discuter sur les réseaux sociaux. C’est à cela que servent les réseaux sociaux, pour demander des explications derrière une pensée: «Pourquoi dites-vous que Grosjean s’est écrasé partout l’année dernière? Obtenez-moi les statistiques et nous en reparlerons. »

«Il y a parfois une image avec laquelle quelqu’un est coincé. C’est la vie, ce n’est pas grave.

«Lorsque vous obtenez un bon résultat, les chiffres augmentent, les gens sont là et quand c’est un mauvais résultat, les gens sont durs.

«Parfois, ils sont faciles à critiquer, mais encore une fois, parmi ceux que je rencontre tous les jours, il n’y a jamais eu une personne de l’autre côté de la rue qui me l’a dit.»

Grosjean, qui a marqué dix podiums au cours de sa carrière, a récemment déclaré que la Formule 1 n’était pas un sport parce que c’était “injuste”, et bien qu’il ait répété cela encore une fois, il insiste sur le fait que sa motivation pour rester dans la série demeure.

“Pour le moment, je n’ai pas envie de quitter la Formule 1, même si c’est frustrant, même si c’est injuste, même si parfois vous rentrez chez vous en pensant que vous préférez être dans une autre catégorie pour pouvoir gagner des courses”, a-t-il expliqué.

“Mais pour le moment, je suis encore trop amoureux de la Formule 1.

«J’adore ça, je veux aller aux courses. J’ai hâte de prendre l’avion pour l’Australie et de me rendre à Melbourne pour commencer la saison.

“Nous verrons comment ça se passe.

“Un jour, vous aimerez peut-être la mozzarella et deux ans plus tard, vous ne l’aimerez plus – ou vice versa.”

