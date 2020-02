Romain Grosjean: La Formule 1 «injuste» n’est pas un sport

Date publiée: 23 février 2020

Romain Grosjean pense que la Formule 1 est un «spectacle» et non un sport, car le fait de compter sur une bonne voiture signifie qu’elle n’est pas «juste».

Le Français a commencé 164 courses dans sa carrière en F1, marquant ainsi dix podiums.

Depuis qu’il a rejoint Haas en 2016, il n’a cependant pas été proche de gagner une course, et certains ont même critiqué ceux qui pensaient qu’il ne méritait pas son nouveau contrat avec l’équipe pour 2020.

Mais dans l’esprit de Grosjean, le fait que les pilotes aient besoin d’une voiture compétitive de leur équipe pour gagner des courses signifie que la F1 n’est pas un «sport», mais plutôt un «spectacle». Il est même allé jusqu’à dire que la F1 est comme «demander à Roger Federer de se rendre avec une raquette de ping-pong à Roland Garros».

Comme cité par Motorsport.com, lorsqu’on lui a demandé s’il avait accepté à 33 ans qu’il prendrait probablement sa retraite sans victoire, il a déclaré: «Cela pourrait arriver. Je veux dire, j’ai déjà eu la chance d’être 10 fois sur le podium. J’aurais dû gagner, je crois, deux grands prix [Europe 2012 and Germany 2013]et les choses ne sont pas venues à ma rencontre.

«Je pense que nous appelons la Formule 1 un sport, est-ce un sport? Je ne suis pas si sur. C’est un spectacle, mais un sport est censé être juste et la Formule 1 n’est pas juste.

“C’est très physique de conduire une Formule 1, c’est dur, c’est exigeant, ça demande beaucoup d’efforts [in] de tout le monde, mais c’est comme demander à Roger Federer d’aller avec une raquette de ping-pong à Roland Garros. Il n’aura aucune chance.

“Et qualifieriez-vous le tennis de sport s’ils ne venaient pas tous avec les mêmes raquettes, ou si le terrain était plus large d’un côté que de l’autre?”

Un exemple plus lié à la F1 que Grosjean a utilisé était la situation de Daniel Ricciardo – il a laissé une course victorieuse chez Red Bull pour rejoindre Renault pour 2019, et malgré sept victoires en carrière à son nom, P9 dans le championnat des pilotes était le du mieux qu’il pouvait gérer.

«Je veux dire, regardez Daniel Ricciardo. Si vous ne prenez que son temps chez Renault, il n’a même pas marqué de podium », a expliqué Grosjean.

“Mais il a gagné des courses [with Red Bull], c’est un grand pilote et il est monté sur les podiums. Tout dépend de ce que vous avez entre les mains. “

En tant que directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix, Grosjean a servi de porte-parole des pilotes pendant que la F1 rédigeait le nouveau règlement pour 2021.

Les règles seront beaucoup plus restrictives et contrôlent les coûts que les règles actuelles, mais Grosjean est prêt à prendre une décision rapide sur sa retraite s’il perd l’amour pour la F1.

“Ouais, il se pourrait bien que je ne gagne pas de grand prix. Je ferai de mon mieux pour avoir des opportunités à l’avenir, il y a évidemment beaucoup de pilotes hors contrat à la fin de l’année, il pourrait y avoir des pilotes qui prennent leur retraite », a-t-il expliqué.

“Je pense que [retirement] est une décision qui, je crois, viendra assez rapidement, si je vois peut-être [after] une demi-saison ou les trois quarts d’une saison que je n’ai plus cette passion, que je ne veux pas vraiment voyager à travers le monde et être loin de ma famille, alors je pourrais me voir prendre ma retraite et aller quelque part autre.

«Cela pourrait arriver à d’autres conducteurs [too], il pourrait y avoir des opportunités, on ne sait jamais. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.