Romain Grosjean: Netflix a montré le leadership de Guenther Steiner

Date publiée: 2 avril 2020

Romain Grosjean pense que Drive to Survive Saison 2 de Netflix a mis en évidence les compétences en leadership du directeur de Haas, Guenther Steiner.

2019 a été la saison la plus troublée de Haas depuis son arrivée en Formule 1 en 2016. L’équipe a chuté à P9 dans le championnat des pilotes après avoir terminé P5 l’année précédente, alors que le VF-19 a coulé le peloton un jour de course.

Le deuxième épisode de la deuxième série de Drive to Survive, qui donne aux téléspectateurs un aperçu des coulisses de la Formule 1, axé sur Haas et leurs malheurs.

Grosjean et son coéquipier Kevin Magnussen ont été impliqués dans plusieurs affrontements en piste l’année dernière, notamment lors du Grand Prix de Grande-Bretagne où le contact au premier tour a finalement contraint la paire à abandonner.

La réaction de Steiner a été explosive alors que Netflix a capté l’audio d’une poupe racontant le patron à ses chauffeurs, tandis que leurs caméras l’ont ensuite montré se précipiter dans la zone du paddock furieux de la réaction de Magnussen.

Mais Grosjean dit que les caméras ont montré les compétences de leadership de Steiner et qu’il n’y a pas de politique à Haas.

«Il n’y a pas de politique. Il n’y a rien de caché, et c’est surprenant pour la Formule 1 », a déclaré Grosjean sur Motorsport.com.

«Si nous regardons ces autres équipes et ce qui se passe, vous pouvez dire que la situation est très différente.

«Quand Gunther n’est pas content, il vous le dirait. Et cela ne signifie pas qu’il est en colère contre vous. Nous avons une bonne relation et nous sommes amis, mais à l’extérieur, il vous dira ce qui est bien et ce qui ne va pas.

«Et vous pouvez aussi lui dire ce qui est bien et ce qui ne va pas. C’est ainsi que nous évoluons. “

Grosjean a dit qu’il aurait aimé voir plus de travail acharné de Haas montré dans l’épisode.

“Quand vous connaissez le monde de l’intérieur, cela ne montre pas tout”, a-t-il expliqué.

«Si vous me posez des questions sur l’épisode Haas, j’aurais aimé voir un peu plus le travail acharné des garçons dans les coulisses.

«Nous voyons tous la terrible situation dans laquelle nous nous trouvions, mais je pense qu’on aurait pu leur montrer un peu plus le travail réel, qui a été fait pour essayer de sauter du trou.

“Je suppose que ce n’était pas dans le scénario.”

Cela dit, Grosjean pense que Drive to Survive est une série «incroyable».

“Je pense que c’est super pour les fans. Je pense que cela ouvre la Formule 1 à des gens qui ne le savaient pas nécessairement, et la qualité est incroyable », a déclaré le Français.

«Je souhaite en fait que je puisse leur en donner plus. Je pense que c’est super.”

