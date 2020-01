Romain Grosjean nie que 2019 ait été un “ échec total ”

Date publiée: 22 janvier 2020

Romain Grosjean est catégorique: la saison 2019 n’a pas été un «échec total» malgré le fait que Haas ait enregistré sa pire performance au Championnat des constructeurs.

Haas a eu du mal à se mettre en forme la saison dernière, rejetant la faute sur les pneus plus fins de Pirelli pour 2019.

Les efforts de l’équipe n’ont pas été aidés par un trop grand nombre de départs à la retraite de Grosjean, qui avait le plus grand nombre de pilotes, sept, dont au moins deux étaient le résultat d’un affrontement avec son propre coéquipier.

Grosjean n’a marqué que huit points.

“Ça a été une saison difficile”, a-t-il déclaré à RaceFans.net. «Un échec total, un désastre? Non.

«Une bonne saison? Non.

«Une mauvaise saison, très probablement, oui.

«Si vous mettez le pour et le contre il y a plus de pour que de contre.

“Mais l’image d’ensemble n’est pas excellente parce que la voiture n’était pas géniale.”

Malgré plusieurs incidents en 2019 faisant rumeur que Haas était sur le point de fuir Grosjean, l’équipe a re-signé le Français pour le championnat 2020.

Grosjean pense que cela est en partie dû à son appel à revenir aux spécifications du GP d’Australie de Haas lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, permettant à l’équipe de mieux comprendre leur VF-19.

«J’ai beaucoup de faiblesses, mais le développement de la voiture a certainement été l’une de mes forces.

“En 2014 [at Lotus] nous avions une voiture terrible et nous avons travaillé très dur, et en 2015 nous sommes revenus et nous avions en fait une voiture décente et avons pris un podium et eu de bonnes finitions.

«Donc je pense que généralement c’est toujours une de mes forces.

«Même chose avec cette équipe: 2017 n’a pas été aussi bonne mais 2018 a été bien meilleure.

«Et cette année, il est très clair depuis Barcelone que je ne voulais tout simplement pas exécuter le nouveau package, je pensais que c’était moins bien.

«Nous aurions probablement pu gagner du temps si nous étions revenus plus tôt à l’autre spécification. Mais il est toujours facile de dire des choses après. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.