Romain Grosjean: On ne m’a jamais demandé de sentir personne

Date publiée: 30 mars 2020

Si vous êtes sur Twitter ou Instagram, c’est peut-être aujourd’hui le jour pour demander à Romain Grosjean de faire quelque chose de bizarre car il dit qu’il n’a jamais reçu d’étranges demandes.

En isolement avec sa famille et en assumant le rôle d’enseignant pour ses jeunes enfants, Grosjean a partagé des moments de sa vie sur Instagram.

Avec quelques photos d’entraînement, il a même fait ses débuts son dernier achat.

Les pilotes de Formule 1, cependant, ne sont pas les seuls à partager des extraits de leur vie, comme l’a expliqué le photographe de F1 Kym Illman.

S’adressant à Grosjean dans une vidéo publiée sur YouTube, Illman a fait part au chauffeur de Haas de la demande la plus étrange qu’il ait jamais reçue sur les réseaux sociaux, lui demandant de «sentir Lando Norris».

Mais Grosjean n’a peut-être pas vécu une expérience similaire, il a révélé qu’il avait eu quelques plaintes en cours de route.

«On ne m’a jamais demandé de sentir personne», a-t-il déclaré à Illman.

«Les gens commentent évidemment ce que vous faites.

«Certaines personnes me soutiennent et d’autres me saccagent.

«En général, je pense que c’est génial.

«Nous pouvons partager autant que possible et en ces temps difficiles où tout le monde est chez lui, c’est bien que nous puissions partager un peu de joie.

«Nous sommes tous dans la même situation maintenant où que vous soyez dans le monde.

«Pour le moment, je pense que les médias sociaux jouent un grand rôle en aidant les gens à traverser ces moments.»

«Mais», a-t-il ajouté, «pas de demandes étranges.

“Peut-être que je ne les ai pas lus, peut-être que je les ai sautés, je n’en ai pas en tête.”

