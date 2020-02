Romain Grosjean pourrait avoir sauvé Haas des problèmes de 2020

Date publiée: 5 février 2020

Romain Grosjean pense qu’en s’exprimant au début de 2019 sur les problèmes de Haas, il les a sauvés de nouveaux malheurs en 2020.

La formation américaine a connu une saison lamentable, terminant la saison 2019 P9 dans le Championnat des constructeurs.

Le principal problème semblait être une lutte pour faire fonctionner les pneus en course, ce qui a fait couler Grosjean et son coéquipier Kevin Magnussen, et Grosjean a déclaré à l’équipe après avoir testé une mise à jour aérodynamique en Espagne qu’ils se dirigeaient vers le mauvais chemin.

Et après avoir informé plus tard l’équipe qu’elle ne devrait pas se concentrer sur les pneus comme cause de leurs problèmes, Haas a dûment trouvé un problème de corrélation en soufflerie.

Ils ont pu corriger ce problème afin que cela n’ait pas d’incidence sur leurs conceptions de 2020, et Grosjean estime qu’il était important qu’il s’exprime quand il l’a fait ou que 2020 aurait pu être une autre année difficile pour Haas.

“Dès la course de Barcelone, lorsque nous avons apporté l’évolution de la voiture, j’ai immédiatement dit qu’il y avait un problème et que cela ne fonctionnait pas”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Chez Paul Ricard, après les qualifications, je leur ai dit que nous devions arrêter de nous concentrer sur les pneus car ce n’était pas le problème. Il y avait un autre vrai problème avec la voiture.

“C’est à ce moment-là que les études ont été plus approfondies et nous avons réalisé qu’il y avait un vrai problème. C’était un problème de corrélation entre la soufflerie et la piste.

“Ce qui est certain, c’est que si je n’avais pas dit à Barcelone que l’évolution ne fonctionnait pas, ils auraient continué dans la même direction et cette année ça ne se serait pas bien passé. C’était définitivement un point positif. »

Haas lancera sa voiture 2020 dans la voie des stands sur le Circuit de Barcelona-Catalunya le premier jour des tests – ils ne veulent pas perdre de temps car ils prennent la piste pour savoir s’ils ont résolu leurs problèmes de 2019.

“Nous ne faisons pas de présentation, nous ne faisons que lancer. Nous allons nous concentrer sur l’essentiel et tirer le meilleur parti de la voiture le plus rapidement possible », a déclaré Grosjean.

«Nous attendons de voir comment la voiture est sur la bonne voie. Nous avons tous les chiffres de la soufflerie. Je pense que nous avons beaucoup appris de l’année dernière. Maintenant, encore une fois, la seule réponse que nous allons vraiment obtenir est lorsque nous conduisons la voiture et voyons comment elle se comporte sur la piste.

«Nous avons essayé de comprendre d’où viennent les problèmes de corrélation. Nous avons essayé de comprendre ce que nous avons fait différemment des autres et nous avons examiné les concepts qui nous entourent.

“Et puis nous allons attendre les premiers tours à Barcelone pour nous assurer que nous mesurons tout ce qui se passe dans la voiture et que nous sommes en ligne avec la soufflerie.”

