Romain Grosjean répond à ses détracteurs et trolls internet

Date publiée: 21 avril 2020

Romain Grosjean a déclaré qu’il ne pouvait pas être autant de «pilote de poubelle» étant donné la longévité de sa carrière en Formule 1.

Le Français est l’un des pilotes les plus critiqués sur la grille de Formule 1 et doit faire face à plus que sa juste part d’abus de la part des internautes.

Mais, il a une carrière en Formule 1 qui s’étend sur plus d’une décennie et c’est ce fait qui donne à Grosjean la tranquillité d’esprit quand il voit certains des commentaires négatifs qu’il reçoit.

“S’ils disent que vous êtes un chauffeur d’ordures? Eh bien, super… peut-être que je suis un conducteur d’ordures, mais j’ai fait 169 Grands Prix », Grosjean dans une session Instagram Formule 1 en direct.

«Si j’étais si mauvais, imaginez à quel point le principal de l’équipe serait stupide de me garder dans la voiture?

“J’ai traversé différentes phases. Parfois je regardais [social media comments] et c’était juste douloureux.

«Alors j’ai arrêté de regarder et tu sais quoi? Je suis arrivé à un point et je me suis dit: “ Je sais exactement ce que je fais, je sais ce que j’ai accompli en Formule 1, je sais ce que j’ai accompli dans ma vie ” – et si ces gars-là décident qu’ils seront durs avec moi, je peux répondre d’une manière amusante.

«Parfois, leur [comments are] pas aussi bon que vous le souhaiteriez, ni aussi poli ou respectueux, mais je pense que cela fait également partie des médias sociaux. “

Grosjean peut également voir les points positifs dans la mesure où il divise les opinions… au moins, les gens parlent de lui.

Il a ajouté: «J’aime quand les gens [comment], si c’est dans le bon sens et qu’ils vous font face et disent que ce n’est pas bon, [that] n’est pas bon “, et vous pouvez expliquer et parler.

«Je suis plutôt heureux que des gens comme moi ou des gens ne m’aiment pas. Si vous avez le charisme d’une huître, les gens s’en moquent. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.