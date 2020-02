Romain Grosjean: Un jour tu aimes la mozzarella et puis …

Date publiée: 3 février 2020

Bien que certains jours, Romain Grosjean s’éloigne des week-ends de course, le sentiment que la F1 est “frustrante” et “injuste”, il dit qu’il n’est pas prêt à raccrocher son casque.

Le joueur de 33 ans restera avec Haas cette saison après avoir convenu d’une prolongation d’un an avec la tenue américaine.

Il s’agissait toutefois de savoir si Grosjean conserverait son siège.

Un trop grand nombre d’incidents avec son coéquipier Kevin Magnussen a fait spéculer que le patron de l’équipe, Guenther Steiner, en avait assez et envisageait de laisser Grosjean le remplacer par Nico Hulkenberg.

En fin de compte, cependant, Steiner a choisi de s’en tenir à ce que Haas savait.

Grosjean attend avec impatience une autre année en F1.

“Nous le ferons cette année et nous verrons comment ça se passe”, a-t-il déclaré à Motorsport-Total.com.

«Pour le moment, je n’ai pas envie de quitter la Formule 1, même si c’est frustrant, même si c’est injuste, et même si vous rentrez parfois à la maison en pensant que vous préférez aller ailleurs pour avoir une chance de gagner . “

L’ancien pilote Haas, bien qu’il ait exprimé certaines de ses critiques à l’égard de la F1, insiste sur le fait qu’il est «toujours trop amoureux» du sport.

“Je l AIME. Je veux aller aux courses. J’ai hâte de m’asseoir dans l’avion pour l’Australie et de commencer la saison. “

Mais juste parce qu’il attend avec impatience le début de la saison 2020, il concède que cela ne signifie pas qu’il aura la même passion à la fin de l’année.

“Nous verrons comment ça se passe”, a-t-il déclaré. “Un jour, vous aimez la mozzarella et deux ans plus tard, vous ne l’aimez plus – ou vice versa.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.