Ron Dennis et Eddie Jordan à la tête du retour de Porsche F1

Porsche a annoncé son retour en Formule 1 en 2022 avec une équipe d’usine où Eddie Jordan et Ron Dennis seront à la barre – l’équipe sera inscrite en tant que Porsche Project-5 Formula 1 Team.

Plus tôt dans l’année, il a été révélé que Porsche avait en fait développé son propre moteur et son propre moteur F1. En 2017, Porsche a exclu une course en F1 pour se concentrer sur la révolution électrique par opposition à l’ère du turbo hybride V6.

Il est entendu que le changement de croyance en F1 de Stuttgart découle du report des règlements de 2021 à 2022, ce qui laisse à l’équipe suffisamment de temps pour développer son concurrent en coulisses.

Fritz Enzinger, responsable du sport automobile chez Porsche, a obtenu les affaires de deux piliers F1 sous la forme d’Eddie Jordan et de Ron Dennis pour aider à acclimater la marque au nouveau mode de vie dans le sport et offrir leurs connaissances et directives internes.

Malgré sa carrière dans le sport automobile à partir du cockpit, Eddie Jordan s’est fait un nom dans la gestion d’équipe et la propriété. «EJ» a fondé l’équipe du Jordan Grand Prix en 1991, ce qui a donné à Michael Schumacher ses débuts en F1 la même année à Spa.

L’équipe a obtenu un résultat 1-2 inoubliable, toujours en Belgique, lors de la course chaotique de 1998 du Grand Prix. Suite à la disparition de l’équipe du Grand Prix de Jordanie au début et au milieu des années 2000, Eddie a depuis échangé le pitwall contre le paddock avec de nombreux médias, dont la BBC et Channel 4.

Ron Dennis a été le directeur de l’équipe McLaren F1 de 1981 à 2009, où il est resté président du groupe McLaren jusqu’en 2017. Avec son système de dénomination MP4-X, Dennis a transformé McLaren en prétendants aux championnats et a été la clé pour attirer des gens comme Lauda, ​​Prost, Senna, Hakkinen et Hamilton qui ont chacun remporté des titres avec la tenue.

La dernière participation de Porsche en F1 a été 1991 en tant que fournisseur de moteurs pour l’équipe Footwork. Cependant, l’implication s’est terminée sur une note plate avec un V12 bizarrement complexe et encombrant d’environ 60 kg et 40 ch sur le modèle de Ferrari. Compte tenu de la taille impie du moteur, Footwork n’a pas pu installer le V12 dans son châssis prévu, le FA12, et a dû recourir à un châssis A11B modifié qui devait être renommé A11C.

Les nouvelles de Stuttgart sont un changement très apprécié par rapport aux grognements constants entourant la réponse du COVID-19 dans et autour du paddock.

Le premier châssis sera la Porsche PP5-01 et plus de détails concernant l’équipe de conception seront détaillés lors d’une conférence de presse officielle à une date ultérieure, mais il a compris qu’un très grand ingénieur de nom avait été attiré par la nouvelle équipe.

Les pilotes n’ont pas encore été annoncés, mais le mot est qu’il y a une foule de candidats sur le radar, dont rien de moins que Lewis Hamilton que Dennis ferait tout pour attirer si Mercedes débrancherait son programme de F1 avec le futur de Toto Wolff. passage annoncé à Ferrari.

Pendant ce temps, les pilotes de Formule E Porsche Neel Jani et Andre Lotterer sont les meilleurs candidats pour la conduite, avec Mark Webber et Brendon Hartley devraient faire partie du programme à titre de test et de conseil, le premier pourrait même être encordé pour partenaire Lotterer ou Jani devrait obtenir l’un d’eux.

Et bien sûr, Fernando Alonso, un coureur pérenne à louer, serait également sur la liste, en fonction de la température à laquelle sa relation froid-chaud-froid-chaud-froid-etc-etc est, avec Dennis, lorsqu’ils s’assoient pour négocier un accord.

Néanmoins, la combinaison de l’attention méticuleuse de Dennis aux détails, l’attitude rock’n’roll de Jordan couplée à l’engagement de Porsche à gagner en font une combinaison enivrante soutenue par une expérience sans précédent dans le sport au plus haut niveau.

