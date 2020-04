Ron Dennis: «L’héritage de mes conseils montré par Lewis Hamilton»

Date publiée: 8 avril 2020

L’ancien patron de McLaren, Ron Dennis, a comparé sa relation avec Lewis Hamilton comme «père et fils de substitution» et a continué à afficher les caractéristiques que Dennis lui a montrées.

McLaren était l’équipe chargée d’aider Hamilton à gravir les échelons après l’avoir officiellement signé pour la première fois à l’âge de 13 ans.

Six titres de champion du monde plus tard et Hamilton n’a pas encore oublié ses racines.

“J’ai reçu un texto de Ron et je veux juste envoyer mon amour, et merci de m’avoir repéré quand j’avais 10 ans et de croire en moi”, a déclaré Hamilton via Sky Sports F1 après le titre numéro six.

“Sans que Ron me remarque au début, je ne serais probablement même pas là.”

Ce petit message de remerciement fait partie de ce qui fait la grandeur de Hamilton, selon son ex-patron, même s’il n’est pas toujours d’accord avec ce que son ancien pilote vedette a à dire.

“Lewis a mûri au fil des ans, c’est inévitable parce qu’il vient avec l’âge, mais ce que j’aime chez lui, c’est qu’il n’oublie pas”, a déclaré Dennis à Sky Sports.

“Notre relation était très bien positionnée en tant que père et fils de substitution – et je ne pense pas qu’Anthony aurait jamais été mal à l’aise avec cela – donc c’était juste une époque où il était juste de devenir majeur.

«Je ne suis pas toujours d’accord avec certaines des choses qu’il dit ou certaines choses qu’il fait, mais je peux savoir une chose – il n’appréciera jamais, jamais, l’aide qu’il a reçue de certaines personnes. Son père, moi-même et tous les gens de McLaren.

«Il a montré au monde que l’expertise et l’engagement et la nécessité de se sacrifier, il le démontre si bien. C’est une sorte d’héritage de mes conseils et de mon soutien pour lui au début de sa carrière.

“Bien joué … il mérite ses championnats du monde.”

