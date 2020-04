Rosberg exhorte F1 à trouver une solution de calendrier «créative»

Date publiée: 3 avril 2020

Nico Rosberg affirme que la F1 doit trouver une solution «créative» au calendrier, plaidant pour des week-ends à double tête de deux courses.

Huit des grands prix de Formule 1 de cette année ont déjà été annulés ou reportés, la saison devant commencer au Canada à la mi-juin.

Cela, cependant, n’est pas certain, même le GP britannique de juillet affirmant qu’il n’a pas encore décidé de poursuivre le grand prix.

Cependant, si Silverstone se glisse dans son poste de juillet, ou trouve une place sur le calendrier plus tard dans l’année, la BRDC a déclaré qu’elle était ouverte à l’organisation de plus d’un grand prix et pourrait même utiliser la piste en réserve pour pimenter les choses.

Pour l’instant que tout est en l’air car personne n’a la moindre idée du début de la saison.

Liberty Media a obtenu le contrôle total du calendrier par les chefs d’équipe et espère organiser une saison de course de 15 à 18 ans.

Rosberg estime que les propriétaires de F1 devraient chercher des moyens «créatifs» de le faire.

“14 sonne bien mais si on va plus bas que ça alors ils [the owners] besoin de penser à quelque chose alors », a-t-il déclaré à Sky Sports News.

“Oui, ils peuvent prolonger la saison plus longtemps, il y avait des idées d’aller jusqu’en janvier, ou de faire des doubles en-têtes ou quelque chose, mais ils doivent faire preuve de créativité parce que nous, les fans, voudrons voir autant d’un monde Championnat possible.

«Nous étions tous très heureux de voir le début de la saison.

«Et bien sûr, avec nous tous en lock-out, cela aurait été une telle distraction incroyable d’avoir eu des courses de Formule 1 à la télévision mais malheureusement, ce n’est évidemment pas possible.

“Mais je suis toujours impatient de voir la saison débuter à un moment donné et j’espère qu’ils parviendront à trouver quelque chose de créatif.”

Le champion du monde 2016 aimerait voir le sport envisager des doubles têtes, deux courses sur un week-end.

Il pense que cela pourrait même conduire à un champion du monde «surprise».

«Les en-têtes doubles seraient tout simplement complètement différents.

«Vous faites tous ces plans pour la saison et la façon dont elle devait être exécutée, puis soudain, avoir quelque chose comme deux courses par week-end changerait tout.

«La façon dont vous utilisez les moteurs… tout est différent, donc ce serait très, très compliqué.

«Il faudrait un accord unanime entre toutes les équipes pour apporter un changement aussi important. Ce serait certainement possible car tout le monde sera ouvert d’esprit pour montrer aux fans une excellente saison.

“Ce serait formidable de voir un accord sur une idée inhabituelle pour en faire un grand spectacle néanmoins.”

«Cela augmenterait les chances d’avoir un champion surprise car avec moins de courses, la chance peut jouer un rôle plus important.

«Je pensais que Red Bull et Max Verstappen allaient être dans la course cette année et agacer Mercedes de manière considérable, donc donc s’il y avait une saison plus courte, alors ses chances de remporter le titre seraient encore plus grandes.»

